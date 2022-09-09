一沉百踩︱楊丞琳深陷海鮮風波　遲到耍大牌黑料全被挖

台灣女星楊丞琳近日因為「海鮮風波」引發爭議，口多累事嘅佢搞到社交網都要關閉留言功能，首次現身見人時更加要封口暴走，點知事件一直未完，依家更有人拎佢多年來被傳擺款嘅「黑材料」出嚟講，令佢滑落嘅人氣再火上加油。不過佢就一於少理，連日繼續上載新節目宣傳靚相，及慶祝成名作《曖昧》發行17周年，心情完全冇影響！

當中就有時尚公關曾向某名牌借衣服，又特別借幾套鑲滿珠寶嘅華麗禮服畀某女星，贊助佢出席頒獎典禮，但試衫當日對方就遲到足足4小時，終於現身都唔道歉，只得經理人代為道歉。當公關提醒件衫好重、試衫要小心時，該女星當下竟反問：「你可以出去（試身室）了嗎？」另外又有時裝界業內人士爆料，指曾向品牌借禮服畀呢位女星，叮囑對方唔好整污糟，結果對方竟因為食火龍果而弄髒禮服，令工作人員好無奈。該時尚公關就形容位女星係「唱歌的」、「臉上有顆痣」、「她還沒死」、「她老公是大陸人，也是唱歌的，眼睛小小的」，令人聯想到楊丞琳。

舊年又有娛記分享佢最討厭嘅已婚台灣女星當時正參加《乘風破浪的姐姐2》，佢指該女星擅長製造新聞，但有次活動上佢問該女星有冇睇當時男友去嘅節目，對方竟然一聲不發盯住佢問：「我覺得你可以說今天不聊（男友）或說他表現很不錯，一句帶過就好，而且你已經出道這麼久了……」佢就質疑可能係因為當日活動冇太多記者到場採訪，因此該女星怕版面太細而唔回答感情事，明顯係為難記者。

而2017年，楊丞琳曾被爆拍廣告時因不滿休息室空間太細，向工作人員要求換休息室；同年亦被爆拍戲要求劇組改劇本，當時仲係男友嘅李榮浩就幫手力撐：「爆料的人，大概沒看過甚麼叫大牌吧！」事後楊丞琳公司否認。

去到2018年，楊丞琳因入圍亞太影展影后而出席頒獎禮，眾星行完紅地氈但就得佢冇受訪，有傳佢以「太累」為由拒絕受訪，但事件令現場傳媒白等佢一位藝人，質疑佢擺款，就連結束典禮後佢都冇現身採訪區，因而被指佢係因失落影后而拒受訪。事後佢解釋係因為影展流程混亂，為自己澄清冇擺款。