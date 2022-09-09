蔡思韵同男友劉俊謙5個月冇見　每天傾電話對對白

氣質女神蔡思韵（Ceci）即將為新片準備拍攝工作，不用工作的日子Ceci會抽空跳芭蕾舞減壓，將工作和生活的煩惱拋諸腦後，談到男友劉俊謙之前到台灣拍劇，兩人每天都會傾電話對對白，相當痴纏，她說：「係呀，同佢已經5個月冇見，原本之前都諗過去台灣探吓朋友，但防疫政策改動下去唔到，劉俊謙10月先返港，所以中秋節時我哋或者會喺線一同賞月，哈哈，都幾特別。」

Ceci最近為新加坡的醫學護膚品牌拍攝宣傳短片及硬照，她坦言了解品牌的護膚概念後便接受邀請，她覺得女仔護膚其實一樣：「需要了解自己嘅膚質及適合咩產品，唔能夠一支護膚精華走天涯，所以我自己每晚都會使用2、3款唔同功效嘅精華，視乎當日嘅肌膚狀態決定。」正如一個能夠給予演員發揮空間的角色，其人物描述不會單一，都是由各方面層層疊疊塑造出來。她說：「作為演員，無論咩角色我都想演繹，最想突破觀眾對我嘅印象，展現出唔同面向，甚至可以演繹狠角色嘅一面，我會一層一層剖析自己喺戲裏面嘅角色定位。」只要是合適的角色，都不排除會同男友一起合作，將他們的默契放進表演中都是很好的。

談到當日拍攝時難忘的事，Ceci表示應該是突如其來的惡劣天氣，出發到拍攝場地時忽然間下大雨，途中都有淋雨弄濕了衣服，但因為與品牌一早約好了拍攝，所以她也沒打算改期。但上到studio時因為有冷氣，又換了一條大露背裙，她坦言：「我唔習慣着呢類嘅裙，所以成個拍攝過程都凍到我打冷震，好彩面部表情仲可以控制到，對當日拍攝嘅成品都唔錯。」