MC張天賦分享　男生護膚懶人包　

MC張天賦剛剛完成一連三日的「賦豪CP」演唱會後，就馬不停蹄接新工作，更預告將於明年單拖開Concert。不過MC即使面對排山海工作依然狀態十足，精神奕奕之餘更Keep到皮膚白滑有光澤。究竟他是如何做到？原來他的保養方法既懶又簡單，各位懶得護膚又貪靚的「賦二代」，一定要向偶像偷師了！

保養3秒法

平日工作繁忙，所以MC在護膚上力求簡單和精準：「我覺得最重要是睡眠充足、多喝水及做保養。」不要小看這3個方法，充足睡眠可以減淡黑眼圈，多喝水就可以讓肌膚隨時保持彈潤的狀態。而做保養的步驟也一點都不複雜，將3個方法變為恒常要做的事，就可以跟MC一樣擁有彈潤皮膚。

妝前化妝水打底

MC同大家一樣都是懶人，沒有特別講究護膚。不過他強調化妝前的基底好重要，若做得不好的話，便好容易出油。因此大家在妝前，可以用上化妝水為肌膚打底。關於對化妝水的喜好，MC就指自己好重視香味，而且一定要夠補濕。今年推出的新配方ALBION健康化妝水，因添加有機「北之薏仁油」，能和既有的北之薏仁精萃產生協同作用，全面提升健康化妝水六大美肌功效。連MC用後也大讚它感覺舒服涼爽、滋潤，而且氣味好有親切感。

混油肌懶人必用

MC表示他與大部分男生一樣屬混合性皮膚，容易有出油、痘痘和暗啞問題。所以平日潔面後，喜歡用清爽易吸收的護膚品。不過MC也是大懶人一名，所以會選用一瓶多效，而且單獨使用也能做到保養效果的護膚產品。L'OCCITANE王牌蠟菊煥活雙效精華選用100%有機蠟菊，每一瓶均蘊含5,000顆「蠟菊微精華粒子」，能夠一夜調整肌膚狀態，讓肌膚綻放健康自然光彩，以及紓緩及修護受日常壓力影響的肌膚。簡單一瓶就發揮多重修護功效，正合MC心水。