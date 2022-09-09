感冒失聲　Hebe爆喊宣布押後巡唱：後台已備好類固醇

台灣女星田馥甄（Hebe）近日終於搣甩意粉風波，積極籌備原訂今日（9日）至12日嘅「田馥甄一一演唱會」高雄站演出，點知就撞正佢因重感冒失聲緊急延後。今日凌晨Hebe向歌迷致歉，吐露彩排時，後台已備好「要往聲帶直接注射的類固醇」嘅針劑，令歌迷心痛不已。

田馥甄發文，開頭就向支持者道歉：「對不起大家！真的非常非常抱歉，明天就要演出了，這麼緊急地宣布延期，除了掃興，也造成大家各方面的損失及麻煩，真的不知道該怎麼道歉才是。」重感冒嘅佢，仲邊睇大家留言邊流淚：「一發現生病的開始，心都涼了，恐懼、焦慮、緊張、難過，身心沒有一刻不煎熬。」並透露前一日入場館彩排時，發現失去大部分聲音，緊急使用類固醇急救後，晚上總彩梳化穿戴完整，企到上久違嘅舞台但控制唔到自己把聲：「現在我唯一能做的就是好好休養。希望下周能以健康的身體，自由的狀態，讓台上台下的彼此都能享受這得來不易演出。」

其實本身今次個騷，佢原定5月中於高雄巨蛋舉辦，因台灣爆疫不得不延至9月先於同一場地舉辦，如今佢又身體不適，令個唱再延期，難怪佢咁大感觸，睇網友留言睇到喊咗出嚟。