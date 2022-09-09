【全新下午茶I】忙裏偷閒　歎番個下午茶

開學前後，父母和學生都要一段時間適應，偶然停下來，都需要抖一抖。近日有餐廳及酒店推出全新下午茶，若可以忙裏偷閒，和閨密、朋友邊食邊傾，回一回氣叉叉電，即時壓力全消。

餐廳新味

北歐風格

簡約寧靜的北歐環境優美，當地的美食亦有個人特色。上環北歐咖啡店Hjem於現時起逢星期二至日，推出全新的早午餐和雞尾酒外，還有新出二人下午茶套餐，樸實的木製三層架上，最上層是以北極蝦、慢煮豬腩肉製作的2款丹麥開放式三文治，另外還有是日蛋糕、迷你肉桂卷和1款北歐風味時令甜點，最底層是傳統心形挪威窩夫及果醬，客人可配牛奶甜酒外，還可加指定價錢享用北歐風格的雞尾酒，和朋友來個微熏的下午。

本地原蜜

來到秋日，高溫依舊，天氣偶然乾燥，適時來點滋潤的食材最好不過。馬灣Cafe Roma和本地品牌香港原蜜合作，以該區原生樹種鴨腳木樹原蜜打做蜂蜜主題意式下午茶。茶點有羅勒布拉塔芝士意式烤麵包、輕煎卡津大蝦串、帕爾馬火腿帕爾馬芝士意式烤麵包和蜂蜜香橙雞串，甜品有荔枝杧果芝士蛋糕伴新鮮水果及自家製提拉米蘇。除配茶或咖啡，可加指定價錢享用杧果蜂蜜雪糕特飲。同時間，客人可以優惠價參加區內蜂花園舉辦的各項生態團活動，惠顧指定價錢，可憑指定消費額換領各式沙灘主題禮品。

矜貴精緻

作為打卡之選的下午茶，除用料要靚，造型也很重要。The Tiffany Blue Box Cafe近日推出的限定下午茶，鹹點選用高級食材入饌，鹹點有松葉蟹盒子、魚子醬龍蝦撻、鵝肝慕絲酥皮和士多啤梨凍湯。甜點有杧果椰子達克瓦茲、水蜜桃泡芙、焦糖白芝麻撻、70%黑朱古力慕絲蛋糕、鳥巢朱古力蛋和法式杏仁蛋糕。加指定價錢可配招牌雞尾酒或香檳，提升品味旅程。

酒店之選

秋日果香

在乾燥高溫的天氣來點水果，補水又滋潤，荃灣西如心酒店Café Circles 及 Nina Patisserie新 推「果漾‧滋秋」下午茶，內有多款水果，鹹點有煮鵪鶉胸肉配烤蜜桃、香脆蓮藕蟹肉及杮子蝦肉開面三文治等，甜點有洋甘菊蜜糖香梨蒟蒻和巨峰提子慕絲蛋糕等，配上桂花蘋果伯爵茶，果香更濃。同時間，餅店亦供應果漾秋日系列蛋糕，無論是長野縣香印提子拿破崙，又或是北海道蜜瓜鮮果忌廉蛋糕，同樣果味十足。

清甜香杧

香甜多汁的杧果，可以打造成多樣化的甜點。西貢WM酒店咖啡廳和品牌 Eurobeauté合作，由現時至10月31日供應香杧下午茶，餐廳選用菲律賓呂宋杧，打造出杧果抹茶卷蛋、西西里開心果伴杧果慕絲、迷你窩夫配杧果醬等甜點，鹹食有脆炸蝦多士、爐燒櫻花蝦飯糰及意式番茄香草脆包。每個下午茶更會送上護膚品牌的禮物1份，讓你由內靚到外。

朱古力加堅果

被喻為可令人保持心情愉快的朱古力，經常和各式堅果作配搭。香港東涌世茂喜來登酒店Lobby Lounge和意式雪糕店Venchi合作推出朱古力樂園下午茶，餐廳選用品牌朱古力和來自皮埃蒙特榛子及勃朗特開心果作食材，炮製出香滑的抹茶開心果慕絲和選用75%朱古力製作的香橙意式啫奶凍等甜點。鹹點方面，有意大利麵粒沙律、布袋芝士伴烤無花果‧開心果及薄荷，另外有嫩煎金槍魚配羅勒莎莎醬及意大利榛子、榛子鬆餅等，品嘗時配本地烘焙手工咖啡或茗茶，感覺剛好。現時於網上預訂，可享85折優惠。

甜蜜護膚

滋潤的蜜糖除了內服，也經常變成護膚品原材料。尖沙咀唯港薈由現時至10月31日，和法國品嬌蘭合作推出金蜂悅蜜下午茶，行政總廚何偉誠師傅以品牌的蜂皇系列及蜂蜜作靈感，設計出印有標誌的蜜糖夾心馬卡龍、加朱古力花瓣的杧果拿破崙、配食用金箔的玫瑰紅桑莓馬斯卡邦尼撻，另外還有蜂蜜乳酪杧果奶及蜂蜜檸檬乳酪柚子蛋糕等，當然少不了無限添食的自家製蜂蜜乳酪軟雪糕。鹹點有蟹肉魚子脆餅、慢煮黑毛豬腩肉酥皮配鵪鶉蛋和意大利風乾火腿手指條伴蜜瓜及蜜糖珍珠等，惠顧下午茶的客人可獲品牌殿級蜂皇系列禮遇乙份及殿級蜂皇速效手部護理服務換領券乙張。