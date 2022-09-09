冰皮月餅雖然感覺清新，但糖分一點也不低。

【特約報道】月餅款式愈來愈多，單是冰皮，除了綠豆蓉，還有奶黃、榴槤、朱古力、杧果等口味。傳統月餅向來是致肥物，一個雙黃蓮蓉月已等於吃掉五碗飯、十茶匙油！蓮蓉口感膩滯，相對地冰皮口感清新，整體上冰皮會稍為健康，尤其在熱量上，所以愈來愈多人愛以冰皮取代傳統月餅。

不過冰皮糖分一點也不低。政府曾抽查市面上五十款月餅，發現一款波子汽水味冰皮月餅含糖量最高，相等於五粒方糖的糖分。目前世衞建議成年人每日糖分攝取量少於六茶匙，一個冰皮已到達本身需要的七成，糖尿病人更易超標。可能你會懷疑：「真係咁甜？食落唔覺喎。」凍食會令甜味略輕，感覺沒那麼膩，容易令你不知不覺間，吸收大量糖分。

身體難以在短時間消化大量糖分，消化代謝越慢，腸道越易孳生毒素，形成腹脹、腹痛、便秘、肥腫等。糖分攝取過多，更會轉化成脂肪及膽固醇，積聚於血管內形成血脂，影響血液黏稠度及流動速度，從而影響心臟血液的供應量，間接對血壓健康構成影響，是肥胖、糖尿病、心血管疾病元兇。

除了甜，冰皮月餅是冰品，中醫學上屬「生冷之物」。冰冷生吃寒涼，容易傷脾，影響脾胃運化，令血氣變差，形成濕困，導致浮腫和易累。中秋過後，天氣開始轉涼轉乾，更應進食暖胃及生津健脾之物，以免傷及脾胃津液。

淺嘗冰皮月餅，最好選擇一些甜度相對較低、性質平和的款式，進食時伴以暖茶。餡料使用芋頭、南瓜或近年大熱的紫薯，都可以達致半糖效果。南瓜性溫，有利水消腫及健脾之效，兼可潤腸通便。紫薯性平，所含澱粉多為抗性澱粉，熱量較一般澱粉低，亦較能保持穩定血糖，所含豐富花青素，更有助延緩衰老。當然最好是自製月餅，能控制甜度，又不會含添加劑。

吃傳統月餅大家愛配濃茶如普洱、黑烏龍，冰皮月餅口感清新，配普洱我覺得太濃了，不搭調。我愛配搭暖花果茶，尤其是玫瑰草本茶，清香幽雅，能消滯解膩，纖瘦小肚腩。明天中秋正日，祝福大家，中秋安康、月餅吃不胖。

排毒酵精：含高濃度酵素精華，可增強代謝，溫和清除黏附在腸道壁的宿便，調整腸道環境，改善排便狀況。

玫瑰草本茶：能快速將腸道塞滿的硬便軟化清走，玫瑰果及玫瑰花成分，更有舒氣活血柔肝功用，對於中醫學上，因肝氣鬱結、氣不流通而導致的便秘特別有效。

* 即日起至9月30日，AK官網推出「治標治本暢便孖寶」優惠49折$1038，包括排毒酵精600ml一瓶及玫瑰草本茶一盒。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。