9月遊戲新作　重製版升呢回歸

傳統9月都是遊戲界淡季，除了運動類遊戲就沒有大作推出，但今年卻是例外，不少話題新作都選擇在這段日子上市，Game迷又可以打餐飽！

神作建模再臨

《Last of Us Part 1》是2013年同名作品的PS5重製版，借助新引擎令畫面全面提升，包括支援原生4K@30fps或動態4K@60fps畫面輸出，並重新為人物進行建模，臉部細節大幅提升，部分角色甚至改頭換面，帶來如「美劇」般的真人感覺。物理模擬效果亦得到強化，例如子彈可以擊碎混凝土，水氹因應踩下力度出現不同程度的波紋，就連被敵人攻擊後所受到的傷害也有更多變化。

新作支援DualSense觸覺回饋、扳機回饋與Tempest 3D音效，每一把武器都有獨特的動態阻力，大幅提升沉浸感。而多得SSD硬碟，讀Game一氣呵成，場景與章節轉換更趨自然流暢。特別一提，遊戲收錄了前傳《Left Behind》，並新增「永久死亡」和「Speedrun模式」模式，前者要一命爆機，後者則為玩家計算通關時間，方便與世界各地玩家比併。然而此作抽走了以往頗受歡迎的多人模式，無疑減低了爆機後的續玩吸引力。

JOJO重出江湖

《JOJO 的奇妙冒險 群星之戰 重製版》以2013年版本為基礎，收錄了由原作第1部到第8部共50名角色，替身、波紋、流法等全部以荒木飛呂彥老師的獨特畫風呈現。新作主要改善了遊戲節奏、加入跳躍衝刺，並加入更多擬音文字特效與原作中沒有收錄的對白。遊戲模式包括群星之戰、線上、對決、練習及圖鑑＆商店等，數位豪華版更收錄了豪華版特典及服裝DLC。

高達跨作激鬥

《SD GUNDAM 激鬥同盟》是一款SD高達動作RPG，多個MS及角色跨越各作品世界觀共同演出，同時玩家可在遊戲過程中經歷多個著名場景，並通過收集資金及各種擴充零件，為自己的機體進行成級。遊戲容許玩家自由操作MS，連擊爽快流暢，而除了單人模式，還可在多人模式與其他2名玩家合作，3部機體一同出擊！