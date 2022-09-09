Odilia戴錯Bra離罩　關嘉敏尷尬熱到成身濕晒

女星關嘉敏（Carman）、陳善渝（Odilia）、龔柯允（Karen）及谷旻，今日（9日）一齊在荃灣出席內衣店開幕，4女見到色彩繽紛的內衣、絲質的睡衣都愛不釋手，Odi坦言有個櫃專收納內衣：「我鍾意啲滑面絲質嘅款。」身形瘦削的她笑言有次去試Bra的情景好搞笑，因為覺得唔夠貼身，總有罅位，懷疑Cup數唔啱，她說：「店員都有幫我手又拉又推去胸前，佢話我應該揀一個有承托力嘅，而唔係全Cup晒，如果有空位我覺得唔舒服，可以用個Pad（墊），所以我個櫃啲Pad都好多，攝一攝畀個安全感自己啫。」平日工作她總會帶定多一套內衣褲以備不時之需，她說：「有時會斷Bra或者個扣喺個刻爛咗，我又好介意啲衫見到條邊凸咗出嚟，要好平滑最好係無痕，所以帶定多一套內衣襯衫。」

Carman表示喜歡穿運動型胸衣，感覺好舒服，不過有些Sport Bra會將肉堆晒後面變虎背，以前細個買內衣，會揀得意款式，完全不顧胸形，其實有店員幫手去挑選一個適合自己胸形的內衣係最緊要，她說：「我鍾意啲浮誇啲，例如條帶係珠片或Bling閃令，因為可以嚟襯衫。」她跟Odi比較多一齊工作，有時因地位所限都會一齊換衫，她笑言會背對背換衫：「唔會對住換，我冇咁嘅自信。」夏天去買Bra最尷尬，因為熱到出晒汗，她說：「有次我入咗去好耐，因為熱到成身濕晒，但店員以為我暈咗，又有次個店員入嚟幫我手，掂到我膊濕晒，我幾唔好意思，好彩嗰個Size一試就啱，我最後有買到。」

龔柯允笑言：「我喱士唔得，因為老公唔鍾意。」她自己偏好簡單款式，要視乎個人比例，她說：「要挺啲，有少少事業線，但又唔可以太多嘅。」她坦言女性隨着年紀大，膠原蛋白流失，最好穿上一些矯形內衣，會令成個人變得挺啲，以前她最愛着肉色內衣，有次在車上換衫時，被助手取笑她着阿婆顏色，她說：「從此我唔再着呢啲顏色。」

谷旻覺得近年都興內衣外穿，她自己喜歡法式厘衣內衣，談到買Bra的尷尬事，她說：「嗰時好細個，同阿媽去買Bra，我孭住個袋又大，畀錢時唔小心勾到個落自己袋都唔知，惹嚟一場誤會，幾呼畀人拉，當我係偷Bra賊。」她指不同牌子的Size都唔同，有時懶得試先發覺不是太逼就太鬆，所以明白買Bra一定要試上身。