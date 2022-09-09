日韓香印　時令爆汁又香甜

喜歡食青提，這個時候最Happy，因為青提中備受歡迎香印當造，香印又名麝香葡萄，一般於每年7至10月期間當造，無論是日本抑或韓國出品均皮爽脆富葡萄酸香，最重要是果汁豐富，一咬即爆汁，散發獨特花香氣息與甜味。日本產地有岡山、長野、香川、山形及山梨，其中岡山縣的陽光充沛，加上天然環境優越，並以一枝一束的方法種植，一般糖度達18或以上，成造出最頂級的香印提子──晴王。而韓國早年引入日本技術培植香印，生產出高質香印葡萄來。有說日本的香印皮較脆果香濃郁，而韓國的則較清甜，總而言之，各有特色。最近就有餅店同酒店分別以日本及韓國產香印炮製成各式蛋糕及作為下午茶主題，務求讓大家可以盡嘗時令香印的爆汁清甜好滋味。

超澎湃日本香印糕點

日本蛋糕及和菓子連鎖店Chateraise趁香印當造，選取了山梨縣產香印提子以及貓眼提子於即日起至9月30日期間推出「山梨縣產香印&貓眼提子節」。品牌選用的香印均是優質款式，事關品牌位於山梨縣的製作工場與葡萄農家距離相近，不用其他運輸，農家直送提子，質素自然有保證，造就出多款香甜糕點。必試全新改良版撻底的「山梨縣產香印提子芝士撻」，用上法國忌廉芝士及加入吉士忌廉的鮮忌廉，並放上大量時令的山梨縣產香印提子，每一日都能嘗到皮薄多汁的鮮甜葡萄，帶點提子獨特的酸香更平衡了芝士的膩口感。想一次過品嘗兩款葡萄及芝士口味的就可以試「山梨縣產香印&貓眼提子芝士撻」，用上全新改良版的法國忌廉芝士撻，配上大量香印與貓眼提子，滿口香甜滋味。想品嘗品牌的招牌忌廉蛋糕的話，就不要錯過「山梨縣產香印&貓眼提子蛋糕，有直徑15cm及18cm之選，厚厚一層忌廉以及鋪上大量提子，每一啖都叫人大滿足！此外，還有多款原個及件裝蛋糕之選，前者有香印提子梳乎厘芝士蛋糕、香印提子樂園、香印&貓眼提子千層蛋糕、香印&貓眼提子雙味蛋糕等；後者則有香印提子圓撻、香印提子魔方、香印&貓眼提子蛋糕、香印&貓眼提子芭菲等。此外，成為品牌App會員，更可以優惠價選購多款主題蛋糕呢！

韓國香印主題下午茶

高質素香印提子除了日本有出產外，韓國產量亦不少，香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳就聯乘韓國農水產食品流通公社、於即日至10月31日的星期一至六（公眾假期除外）帶來「韓國香印提子下午茶」（兩位用）。用上擁有當地頂級香印認證的「姬香®公主」香印提子，每粒圓潤飽滿，香脆多汁而且含糖量高，糖度可達到16度或以上，每顆提子亦比一般提子重20%，約重16克，分外香甜矜貴。下午茶有多款主題美點，包括韓國香印提子撻、韓國香印提子奶凍、韓國香印提子杏仁果仁牛角包、焦糖朱古力香梨蛋糕、栗子蓉榛子瑞士蛋糕卷及新鮮焗製的提子乾英式鬆餅，大家仲可以品嘗冰凍韓國香印提子。此外，亦有鴨肝醬韓國香印提子檸檬醬配烤酸種包、香茜腩肉刈包、珍寶啡菇撻配嫩菜苗及柑橘醃製三文魚配法式酸忌廉檸檬百里香軟包；大家更可配上韓國香印提子梳打或韓國香印提子蜜桃汁，於午後享用果香滿滿的甜蜜時光。