全城競猜︱「細龍太」陳思圻爆被《愛‧回家》大前輩粗口喪鬧

「細龍太」陳偉琪（Vicky）改名做陳思圻，因為她人生有個新的一頁，她接受好友林柏希主持的網上節目《月傾會》訪問，為了新開始，Vicky自爆問朋友借了6位數字改名：「我離開舊公司無綫大概年半度，個人有啲Lost呀，我其實係問朋友借錢幫我改名，然後逐個月逐個月還番佢哋㗎，我嗰陣時都有返工，做緊一個Headhunt嘅Executive Search Firm，我冇公開講過！」她仲好大方公開份工月薪只有2萬幾元。她再次否認是有錢女，指家境比上不足、比下有餘，又否認家住獨立屋，她說：「唔知點解傳到係咁，細個嗰時我諗我爹哋係搵到啲錢嘅，嗰時家境OK，我哋住咗20年跑馬地，之後就搬咗！要睇餸食飯囉，因為你老人家Retired（退休）咗，有出冇入，佢哋都好慳住使！」

最近她為香港開電視，主持水着節目《Summer Girls》硬撼港姐，她參賽班女仔好高質，離開無綫2年，但她在《愛‧回家》的細龍太角色深入民心，她坦言如果可以都想一世做細龍太：「係我演活咗呢個角色，我係Proud of呢一個角色，唔係個個都做到細龍太㗎嘛！」

談到在無綫時最受委屈的一次經歷？她直言跟一個大前輩有關：「好多人會想教你點樣做嘢，你教我係真心想教我呀？定係你想Show畀大家睇，你係Number One呢？我會覺得嗰次，佢係可能Show畀大家睇係Number One！直接就X交叉你，你識唔識做戲㗎，你乜乜乜乜乜呀，X交叉你，呢啲係前輩，我睇緊啲位，諗緊點樣做，佢已經開始X交叉你啦！」連鎖反應，連導演都X交叉Vicky：「個導演都會！我其實拎住個電話，係睇緊個劇本，或者我係Part Of我個戲，佢嗌Cut，做咩事呀你，做乜玩電話，我話Part Of個戲嚟嘅，好多呢啲事會發生啦。」她透露那兩位爆粗大前輩同導演，都是發生在《愛‧回家》劇組！不過她表示好多謝《愛》的編劇，她說：「真係睇住我個性格來寫，好錫住我啦！（如果叫你返去？）我會嘅，純粹係因為，我知道好多觀眾到依家仲等緊我返去喎，兩年啦！」

Frankie細細個已經好靚仔

人氣男團MIRROR成員Frankie（皮皮）是Vicky堂哥，她可想過由皮皮介紹一齊去ViuTV合作？她說：「我唔想影響我堂哥，意思係我唔會用呢啲卡住囉！」兩堂兄妹由細玩大，她指皮皮細細個已經好靚仔：「細細個佢都係Keep住靚仔嘅，冇核突過，跳舞好型囉，佢又成日笑，佢係一個好順得人嘅人，乖仔嘅！」如果兩人真的有機會合作，堂兄妹演情侶又好怪：「我哋平時出嚟好鬼正經㗎，唔係拜山見就係拜年！好Obviously，我恰佢，梗係好玩㗎！（你做佢女上司囉！）都OK喎！」

大爆選美內幕

她又大爆選美內幕，她一次選溫哥華小姐時候，直指Experience好差：「我唔知點解啦，可能因為我真係好鬼妹仔Feel，佢哋會同一班工作人員，同埋其餘9位佳麗出去飲茶，淨係冇叫我！真心港姐係正常好多嘅！」有魔鬼身材的她又爆有個幾出名的電影製作人聲稱想簽她做藝人：「佢話上嚟Office傾吓啦，我心諗Office唔使驚啦！佢話我下一套電影就畀你做女主角，跟住佢就畀Contract我，話簽10年，之後佢同我講，你收入咁唔穩定，不如咁啦，你跟我出Trip做我女朋友，我就每月畀2萬蚊，Something Like That！」開完價仲有行動，她說：「跟住佢已經行緊過嚟，已經想咀我，我就嚇到傻咗，跟住我即刻擸袋跑出去！」Vicky透露呢位電影製作人個名，係三個字、唔係兩個字嘅！

再問Vicky有冇試過畀開價，佢指經常有人在平台邀約她做活動MC，但有額外要求，她說：「我自己好鍾意食黑毛豬，我又會切畀我啲好朋友同屋企人食，有位人士喺社交網搵我，話有個Job畀我做MC，佢話可唔可以帶隻Ham嚟切，我覺得好OK呀！跟住又想我着啲咩衫，又話有幾多位老闆喺度，佢話要招呼咁多個老闆㗎喎，我就心諗，咩叫招呼呢？」最後對方誇到開價80至100萬做一個MC，她當然冇理對方！如果對方開3千萬1晚，她可會接受？她好肯定答：「唔會，因為你個遺憾係一世！」