網上串流影片平台Amazon Prime於日前正式上架了《魔戒》前傳電視劇《魔戒:力量之戒》(The Lord of the Rings: The Rings of Power),開播的首日推出了首兩集,獲得2500萬觀看次數打破了此平台自啟播以來的最高收視。作為經典魔幻電影《魔戒》的前傅作品,《魔戒:力量之戒》當然製作費也所費不貲,高達10億美元(約78億港元)成為史上最貴電視劇。

此劇開播前已引起不少風波,因破格起用黑人飾演精靈與矮人族角色,如黑人演員Sophia Nomvete飾演矮人族公主等,被指為了政治正確及多元平權思想,而強改原著設定。因電影《魔戒》及同系列作品《哈比人》符合原著,當中有不少角色收穫眾多粉絲,並令不少觀眾留下深刻印象,例如角色甘道夫(Gandalf)、精靈王子(Legolas)及哈比人Frodo等,不如今次回顧之前的《魔戒》系列電影,你最喜歡哪個角色!?