耀眼登場！畢彼特同瑪歌羅比再合作新片演大明星

美國導演Damien Chazelle 2017年憑歌舞片《星聲夢裡人》（La La Land）而勇奪《奧斯卡金像獎》最佳導演，6年後，他再拍新片《巴比倫：星聲追夢荷里活》（BABYLON）​ 。而今次他繼續以「星聲」做主題，找來一眾荷里活影星在片中飾演荷里活20年代黃金時期的巨星！

今次《巴》，Damien沒有與「愛將」賴恩高斯寧（Ryan Gosling）再合作，找來另一「荷里活男神」畢彼特（Brad Pitt）擔正飾演虛構明星積康納（Jack Conrad），他在片中的二撇雞造型相當型仔！除了畢佬之外，澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）亦有份演。她與畢佬繼《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time... in Hollywood）之後再度合作。

此外，前「蜘蛛俠」杜比麥佳亞（Tobey Maguire）以及華裔女星李麗君 亦有份演出。其中李麗君在片中飾演的妖女茱菲（Lady Fay Zhu）就被懷疑原型來自已故華裔女星黃柳霜（Anna May Wong）。影片故事環繞20年代荷里活影壇的眾生相，20年代的電影製作，正由「無聲」走向「有聲」，有人雄心壯志，要趁機闖出名堂；亦有人追不上改變的步伐，被時代洪流淘汰。紙醉金迷考驗人性，星光燦爛與頹廢萎靡並存不悖，正時那個年代荷里活的寫照。