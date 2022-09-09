王君馨孖木村拓哉師弟拍MV　爭取機會實踐夢想

藝人王君馨在內地推出首支個人Disco風單曲《別把我對你的愛當作卑微》，今次得到音樂平台邀請而製作，她非常感恩，歌曲特別加插了廣東話的歌詞，來突出她曾為香港小姐的身份。終於不用自資製作音樂的她說：「我一直都很喜歡唱歌和跳舞，所以之前就算多辛苦，就算要自己出錢出力做音樂，都要把夢想實踐！沒有想到，在內地參與《了不起舞社》來追我的舞蹈夢，結果又會被賞識獲邀推出單曲，感覺很夢幻。」

這次令她更加明白，不要想太多，也不要擔心自己的年齡，要爭取每一個機會去實踐自己的夢想，夢想才會愈來愈近，所以她鼓勵大家大膽的去給自己機會作更多不同的嘗試。配合曲風，她設計了一個充滿懷舊色彩的MV，更特別找來木村拓哉的Johnny's事務所同門師弟，現專注在內地發展的「小鮮肉」羽生田挙武（Amu）客串演出，由於兩人年紀相差10年，她曾擔心一起拍攝會有違和感，但剛好Amu是一個很喜歡七、八十年代音樂和潮流的小男生，只需她簡單指導，大家便能夠立即投入拍攝，出來的效果更充滿情懷。

由於疫情的影響和工作不斷，她今年和老公長期分隔異地，她坦言非常掛念對方，決定推掉兩場音樂會和一個短劇，在完成歌曲宣傳後，便立即趕回香港和老公見面，更打算一起去一個小旅行充電。