﻿﻿【美女饕廚】挑戰味蕾！中環昆蟲料理

今日為大家介紹一間之前也曾介紹過的日式餐廳，位於中環五星級酒店內，因為收到餐廳推出驚喜菜式的消息，所以我和家人專程來挑戰味蕾，主角就是非主流的昆蟲菜餚！主廚用上黑螞蟻創作，味道比我們想像的更難忘。

有些人覺得吃昆蟲是瘋狂的概念，但其實昆蟲是一種健康食材，營養非常豐富，富含蛋白質和維他命。最早食蟲的地方源於亞洲，世界各地也有不少地方選擇吃昆蟲，例如中國和墨西哥的脆炸草蜢、日本和韓國的油炸昆蟲、中非的毛蟲、南非的蝗蟲，還有澳洲的飛蛾和吉丁蟲料理等，均成為當地飲食文化。而今次是我人生第二次吃螞蟻，因為已經不是第一次了，所以相對容易接受。家人經過一段時間的掙扎後，最後都克服了，大口咬下去！

黑螞蟻放在壽司上，不失美感，藉其微微酸味，獨特的口感，很容易理解為何黑螞蟻會成為主廚的創作靈感，用作檸檬或酸汁的替代品，咬下去帶清脆的卡擦聲和堅果香氣，令原本一道簡單平凡的壽司，突然變成了令人忘記不了的特色菜！

除了螞蟻壽司，當然不少得之前已推介過的招牌菜式─—厚切和牛三文治，肉香嫩滑豐腴。另外，還叫了兩款便當，有厚切鹿兒島和牛柳和汁燒鰻魚飯。

饕廚貼士：家做厚切和牛三文治

先準備兩片厚白方包切邊，輕烘底後塗上酸瓜醬和沙律醬備用。和牛沾上麵粉、蛋汁和麵包糠，炸4至6分鐘，放上隔油紙閒置5分鐘後放入預備好的方包中間即成。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）