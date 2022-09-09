與舊同學敍舊嘅題材，喺日本AV界稱為同窗會系列，講述女主角參加聚會時重遇舊同學玩得相當高興，繼而更玩到上床，兩人關係突然由朋友變成情人！

女神真面目

喺FALENO出品嘅《敗北之亂交同窗會》中，怕醜仔大雄參加舊同學聚會，一心想見以前暗戀嘅女神天使萌，點知發現當中只有天使萌一個女仔，而其他男同學飲大兩杯之後就對萌妹毛手毛腳，之後佢哋更加放肆，大玩多P遊戲。原來萌妹外表斯文內裏Open，令大雄感到錯愕之餘，當然亦唔同佢客氣，一於加入戰團玩埋一份！

酒後瘋狂

由Ideapocket推出嘅《直到早晨到來前的放蕩行為》入面，櫻空桃相約一班舊同學飲酒，期間佢同多年冇見嘅涼介愈坐愈埋，愈傾愈貼近，相當情投意合，之後兩人更去酒店爆房，由大床玩到浴室，更由夜晚砌到第二朝，好在涼介仲係年輕力壯，應付有餘，如果唔係分分數畀大食妹櫻空桃搞到變人乾呀！

簡評

今次介紹嘅兩部作品中，本仙最鍾意天使萌主演嘅《敗北之亂交同窗會》，原因係萌妹愈來愈靚兼有魅力，仲有劇情吸引，講讀書時怕醜仔男主角點樣被天使萌吸引同拒絕，之後喺聚會赫見女神嘅淫蕩真面目，令人意外，加埋一場大混戰夠晒刺激！