姚焯菲同偶像張天賦合唱　確診炎明熹拍片：我好孤獨！

《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》今晚（9日）在亞博舉行，出席歌手包括張天賦（MC）、姚焯菲（Chantel）、ANSONBEAN、ERROR成員郭嘉駿（193）和梁業（肥仔）等。而原定有份演出的MIRROR成員呂爵安（Edan）、楊樂文（Lokman）及炎明熹則未能到場。

Chantel向來視張天賦為偶像，2人在音樂會中合唱兩首英文情歌《Honest》及《How Many Times》，講到合唱心情，Chantel表示很開心：「因為佢唱歌好好聽，我有少少緊張，不過我之前上過呢個台，所以習慣少少。（喺MC身邊開心多啲定係驚多啲？）兩樣都有，每次上台都會緊張。」對於Chantel的表現，MC指前一天有一齊綵排，大讚對方歌聲悅耳：「唯一擔心嘅位係有一Part，Chantel坐低聽我唱歌，佢冇嘢做，驚個氣氛尷尬。」問到兩人會否有牽手等親蜜動作，他們表示不會，問是否擔心粉絲呷醋？MC否認：「唔關事，係導演意見，佢講乜我做乜。（如果導演要你錫呢？）咁要問公司。」

對於好友炎明熹（Gigi）未能出席，Chantel坦言：「我有另一個Gigi（張蔓姿），我都有啲掛住佢，本來諗住一齊驚，佢依家應該喺屋企休息。本身我係同佢、MC一齊合唱。（你可以獨霸MC？）我都有啲唔開心，但戥Gigi開心，可以喺屋企休息。」至於會否跟MC合照再傳給Gigi看？MC指在後台有跟全部歌手合照。

想開紅館騷

有傳MC會在紅館開騷，他保持神秘說：「根據公司指示係未清楚個場地，仲安排中，但相信係一個比較大嘅場。（你個表情好開心似有所暗示？）我好樂天，咁都恨喺紅館開騷。（擔唔擔心唔夠歌？）都擔心，所以要做多啲歌。我諗過唔夠歌，就請啲歌星朋友做嘉賓。（你圈中人緣好唔好？）我都識好多人，但就未必係好熟。（你可以請李元元Lucy？）都得，佢有哼過我啲歌，或者可以為我伴舞。」Chantel被指有Lucy作為勁敵時，她謙稱不夠對方可愛，問MC會揀Lucy還是Chantel？MC笑言：「睇吓要乜，可愛就揀Lucy，唱歌就揀Chantel。」

因確診新冠肺炎未能到場的炎明熹持別拍片支持，見她戴眼鏡及Cap帽上陣，精神不俗，她在片中清唱了兩句新歌《焰》，並表示：「我已經好咗好多，大家有冇掛住我？我好掛住大家，我自己好孤獨，希望快啲好番見到大家。」

ANSONBEAN計劃開個唱

歌手ANSONBEAN坦言很遲才收到程序表，所以不清楚前後改動，但自己有4部分表演，對他來說是很大挑戰：「我冇試過咁密集，所以都大壓力，我將個騷嘅名刻咗喺屋企道門，將個騷視為我頭號目標。（對自己表現滿唔滿意？）我冇試過喺咁大個場地表演，所以一開始興奮得滯，到後面有啲攰，唔係100%，希望攞多啲經驗，跳唱多啲，練多啲氣，應付到更多呢類型演出，其實我唱完第一首歌完已經喘氣，抖20秒又要唱另一首歌，好在冇明顯大錯誤，覺得可以再進步，體能要練好啲，下次連續唱3、4首歌都冇事。」

問到有否計劃開個唱，他表示會，但未肯定，講到少了3個歌手演出，會否感可惜？他說：「我有諗過可以同Lokman同肥仔一齊合作，希望將來有機會，之前都未試過，今次喺肥仔身上學到好多嘢，佢好似師傅咁，之前《造星》佢都有編過啲比賽畀我，隔咁耐再相遇一齊表演，好珍惜今次機會，佢愈來愈勁，根基愈來愈紮實。」