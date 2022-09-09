講起歐美嘅巨乳成人模特兒，唔少人都以為佢哋係後天加工而成，其實當中亦有唔少天然巨乳，今次就找來兩位嚟自英國嘅純天然巨乳索女Jodie Gasson同Summer St. Claire嚟個乳量比併。

火速爆紅

巨乳對男士嘅誘惑有幾大，相信唔需要多講，事實上喺歐美成人模特兒界一向不乏巨乳尤物，不過當中以美國模特兒佔多數嘅同時，更有唔少係經過後天加工，故此喺英國出生嘅Jodie Gasson於2008年出道後，憑住一對純天然巨乳而成為男士嘅寵兒。

雖然佢天生麗質身材惹火，但原來出道之前，佢只係一位咖啡店女侍應，夢想係成為舞蹈員，平日除咗返工之外，就係努力練習跳舞。直至有一日佢喺雜誌上見到有模特兒公司招聘成人模特兒，於是佢就抱住一試無妨嘅心態去面試，憑住火辣身材及迷人樣貌而成功獲得取錄。佢坦言初時表現得相當緊張，幸好得到前輩指導，當每次拍攝工作係做表演，而攝影師則係觀眾，從此令佢開竅，將個人魅力發揮得淋漓盡致，火速爆紅。

Jodie Gasson

出生日期：1988年10月25日

身高：157cm

三圍：32F-25-32

一脫成名

正當唔少人為Jodie Gasson嘅純天然巨乳而着迷嘅時候，佢好快遇到一位同鄉，兼同樣擁有天然E奶嘅挑戰者，佢就係Summer St. Claire。雖然佢喺2012年先至出道，但佢嘅美乳不但同樣吸睛，更重要嘅係有唔少男士，認為佢嘅樣貌更有氣質，無論佢着上內衣定比堅尼，都能散發出迷人嘅魅力。

不過有趣嘅係，原來佢從來冇諗過會做成人模特兒，反而係想成為一位藝術家。既然係咁，點解佢又會投身成人模特兒界呢？原來當時佢受朋友嘅邀請擔任寫真模特兒，本來諗住只係幫吓朋友，卻估唔到佢嘅寫真集推出後，竟然被成人模特兒公司睇中，更出動銀彈誘惑，所以佢毫不考慮便決定出道，結果憑住索樣及天然巨乳而一脫成名。

Summer St. Claire

出生日期：1991年12月14日

身高：165cm

三圍：32E-25-35

第1回合

鬥車頭燈

既然兩位超人氣成人模特兒都係憑純天然巨乳而成名，梗係先嚟個車頭燈大比併啦！先睇吓Jodie Gasson嘅上圍，一對32F嘅巨形車頭燈分量十足，而且渾圓兼彈力十足，確係高質靚燈。而Summer St. Claire嘅32E車頭燈Cup數比前者細少少，但燈形更靚，配合埋兩顆鮮嫩乳點，視覺效果更令人流晒口水。

第2回合

鬥索樣

雖然兩位模特兒嘅巨乳吸睛，但話晒有胸要有樣，咁先至可以問鼎到神乳之位，而從呢點嚟睇，Summer St. Claire喺出道初期，憑住年齡優勢而比Jodie Gasson更加迷人。不過如果將年齡線劃一，即係用兩位同喺20歲時所影嘅寫真嚟比較，Jodie Gasson嘅魅力一啲都唔輸蝕。

第3回合

鬥吸金

同屬巨乳索女嘅Jodie Gasson及Summer St. Claire，究竟邊位吸金能力強啲呢？自從Jodie Gasson爆紅後，不但做埋網紅，更經常搞網絡直播，吸金能力超強，更憑住人氣官網喺2014年XBIZ頒獎禮獲提名「最佳成人網站」。反觀Summer St. Claire嘅寫真工作不斷，但卻冇前者咁擅長利用優勢搵錢。

Summer St. Claire最啱口味

純天然巨乳嘅魔力，真係無人能敵，更何況Jodie Gasson同Summer St. Claire兩位更係樣靚身材正，嗰種吸引力更係超勁。不過小弟認為Summer St. Claire嘅樣貌，無可否認更啱口味，尤其係着上絲襪配合埋迷人美腿，誘惑度更係大為提升呀！