【是日通勝】

農曆八月十五

壬寅年 己酉月 丙寅日

吉時：晚上11時至1時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午3時至5時

宜：伐木、會友、上樑

忌：祭祀、作灶、出財

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：17、28、33、49

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：得財有難度，切忌鋌而走險，以免惹上官非。

金牛座：投資運欠佳，貪心易受騙，宜保持觀望態度。

雙子座：感情關係要用心經營，加強溝通就沒有問題。

巨蟹座：遇上麻煩不用怕，只要有足夠耐性就能應付。

獅子座：運氣佳，沒有甚麼阻滯，能按自己想法行事。

處女座：幸運指數排首位，佩戴粉水晶有助增強魅力。

天秤座：視力易受損，雙眼不應長時間對住手機屏幕。

天蠍座：運勢平穩，事業發展順利，但收入比預期少。

人馬座：做事無精打采，宜檢討作息習慣，不要熬夜。

山羊座：個性隨和，獲身邊人支持，運氣不會特別差。

水瓶座：迎來倒霉的一天，頭頭碰着黑，信心受打擊！

雙魚座：謀事要盡力而為，可把霉運的影響減至最低。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）鼠 正財旺

（跌）猴 心情差

鼠：正財運不錯，之前辛苦耕耘終於有收成。

牛：小人纏擾，與人合作要小心，慎防受騙。

虎：處事冷靜，你的優點很易得到上司器重。

兔：心態懶散欠積極，工作表現大打折扣。

龍：意外頻生，須沉着應對，切忌自亂陣腳。

蛇：財運不穩，受小人干擾，易有破財危機。

馬：心情舒暢，出席聚會活動，可盡興而回。

羊：桃花旺，攜眷到郊外遊玩，感情可升溫。

猴：是日沖煞，心情欠佳，建議找家人訴苦。

雞：人緣上升，給生活和工作帶來不少助力。

狗：社交運不錯，宜抽空相約友人吃飯聊天。

豬：偏財旺，嘗到甜頭不妨拿點錢請客行善。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

逆行季節

踏入9月，水星很快會逆行，但現時木星、土星、天王星、海王星和冥王星都處於逆行狀態，有六顆行星在本月攜手進入逆行季節。逆行是指從地球上看，行星似在其軌道上向後移動，這是一種視覺效果，行星並沒有真的退後行，所以不要誤會行星逆行會帶來災難，或者會帶來一些厄運。

占星學上解讀逆行的意思，有延遲、停滯、慢下來、重做的味道。每年外行星都會逆行，但它們的周期較長，速度較慢，而且每年都逆行一次。反而是水星金星逆行等，它們是內行星，跟地球的距離較近，加上軌迹較短，行走速度較快，逆行帶來的混亂性是存在的。

有幾個日期想大家留意，首先是水星逆行的關鍵日期，9月10日水星就在天秤座開始逆行，凡跟水星有關的事，如溝通、電腦手機、通訊系統，交通或貨物運輸等，都可能受到影響；水星逆行到10月2日才完結，所以大家要留意跟文書有關的事，尤其是簽署文件合約等等。

另外，火星會在10月尾逆行，重點是9月初火星就會踏入逆行的軌迹，提提大家，火星跟行動及意志有關，是次逆行牽涉溝通、學習、想法等，大家在這兩個月要特別留意一些新的工作項目或新的學習，每件事於行動前要多了解多溝通才作出決定，否則之後的手尾可能會有排你煩。