港姐排舞吵大鑊！許子萱張光怡擘面　陳瑞菱出面調停無功而還

向來以「美麗與智慧並重」為口號的港姐競選，今年學霸特別多，自然被睇高一線，但擁有高學歷的一群未必個個惺惺相惜。昨日（9日）有讀者爆料，指今屆兩大「學霸」張光怡及許子萱不和，在愉景灣受訓期間吵大鑊，自此互不理睬，連社交網亦互不關注！

《2022香港小姐競選》將於本月25日舉行總決賽，今年佳麗質素平均，不少擁有高學歷，如「博士生」徐麟、「碩士生」敖嘉揚及梁家琪等，但最具話題性的要數現年25歲、現職投行分析師的許子萱（Cecca），她今年同時獲牛津及劍橋取錄讀MBA，有「金融之花」美譽。另一焦點是被捧為「麥明詩2.0」的張光怡（Chloe），畢業於港大醫學院的她，早前宣布正式成為醫生，其家庭背景亦相當強勁，父親是醫生，母親是某集團高層，家住半山超級豪宅，堪稱「人生勝利組」！

兩大「學霸」人緣麻麻

兩大「學霸」未因背景相近而成為朋友，昨日更有讀者爆料指她們不和，在愉景灣Staycation接受訓練時鬧大交！據知，自小備受父母疼錫的Chloe，在7日訓練期間經常活在自己的世界，加上被指有「公主病」，故不太受佳麗歡迎。而Cecca則屬大情大性之人，說話直腸直肚，人緣亦普通。

隊長陳瑞菱束手無策

2人同屬陳瑞菱為隊長的紅組，經常一起練歌及排舞，摩擦相當多，尤其是擅長跳舞的Cecca，面對經常甩拍子、連轉雨傘亦有困難的Chloe，自然欠缺耐性。有次受訓期間，歌唱老師叫大家不要唱得那麼快，Cecca更被拍得忍不住睥了Chloe一眼，未知是否嫌她累街坊！雙方心病愈積愈多，直至一次排舞終於大爆發，因舞步問題嗌大交，連隊長陳瑞菱幫手調停做「和事老」亦冇用，自此2人互不理睬，終極擘面！

翻查社交網，Cecca差不多全部佳麗都有關注，包括已退選的林泳怡，但沒有關注Chloe；至於Chloe關注的4百多個帳號中，亦沒有Cecca份，關係不言而喻。記者就2人吵大鑊一事，致電為她們排舞的舞蹈監製麥秋成，他表示對此不清楚，而港姐監製何小慧則至截稿前未有回覆。

邢慧敏再被爆料 手腕有紋身

繼「翻版孫藝珍」梁超怡被發現身上有至少3處紋身後，另一候選港姐、連詩雅師妹邢慧敏亦被爆左手手腕有紋身，只是出席活動時以厚粉遮掩！早年她在社交網上載的照片，亦明顯見到手腕的紋身，但在最近Po的照片已「失蹤」，用衣物、化妝或拍攝角度掩飾。

邢慧敏參選至今是非多多，早前被爆其母原來經營麻雀檔逾10年，去年更曾惹官非，如今再被揭有紋身，未否會否影響評審團對她的印象。