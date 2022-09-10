娛圈單打︱從前過江美女如雲 今日人才靠搶

最近香港人在東南亞被賣豬仔的新聞頻傳，連帶泰國都被推到風口浪尖。「泰國通」胡慧冲便一度勸喻，港人若擔心安全便暫時不要前往泰國。儘管如此，其實泰國通關後旅遊業非常暢旺，其主持的泰國旅遊節目亦正在熱播，當中一位美女拍檔靚到沊一聲，直接將一眾電視台姐仔比下去。

這位美女名叫鄺玲玲，芳齡27，香港出生的中泰混血兒，皮膚白皙，臉上一顆銷魂痣尤其迷人。不過，玲玲選擇在泰國出道做藝人，今年更榮升泰劇女主角，想靚女全身來港發展，看來機會有點渺茫。

所謂有麝自然香，香港娛樂圈最輝煌之時，也吸引過許多美女過江搵食。林青霞、王祖賢、吳倩蓮這些台灣美女來港後大放異彩，可謂當中的佼佼者；郭富城的經典電訊廣告，「誰輕輕叫喚我」唱到街知巷聞，女主角雪兒便是來自新加坡，之後曾留港拍劇拍電影；至於現已躋身荷里活的Maggie Q、男神吳彥祖老婆Lisa S.等，同樣不惜千里迢迢來港出道做Model，成名後衝出香港各有發展。

此一時，彼一時。隨着香港娛樂事業萎縮，早已無復當年勇。反而重心北移，內地影視發展蓬勃，香港藝人爭相北上掘金。南韓更不用多說，韓流早已躋身奧斯卡殿堂，連美國總統拜登都在白宮接待BTS防彈少年團，不可謂不巴閉。

特首李家超揚言「香港一定會搶人才」。一個「搶」字，多多少少道出了香港從有麝自然香，變成無麝不再香。