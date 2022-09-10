1條褲着足3代　林青霞斷捨離：身外物不需要多

今年7月林青霞的飛鵝山豪宅發生大火，原來當時林青霞和家人正身在印尼，她在專欄提及，指當晚見女兒邢愛林突然邊哭邊傾電話，又說家傭把貓咪關在房中。正當林青霞不明所以時，再細問下才知道發生火警：「念頭一轉，一秒鐘的時間，我抱着女兒說我們應該感恩，一家大小祖孫三代都在船上，一個都不能少。」幸好家傭及貓咪無恙。

林青霞說大宅的衣物陸續搬往另外一個位於半山的家：「堆得滿坑滿谷，幾乎成災了！」沒想到衣服原來可以堆積如山的她，經歷大火後即有感：「身外物真的不需要這麼多。」於是邀請朋友和秘書等來盡情挑選衣物，皆大歡喜。她難捨及珍惜的，始終是有紀念價值的東西，這是名牌衣物比不上的，當中1條逾30年的小花褲未受大火殃及，絲毫無損，令她甚感欣慰。

原來這條花褲，是林媽媽親自縫製：「我年輕時在台北穿過，價格非常便宜。我婚後生下第一個女兒，母親從台北到香港來探望我，帶來這條褲子，她把它改小了，可愛極了。」這條花褲可謂「褲三代」，因為林青霞把它給兩個女兒先後「接力」穿過外，就連繼女邢嘉倩的兩個女兒也有穿過：「在不同的時間裏這條小花褲穿在女兒們和孫女們身上，承載歡樂的氣息。」、「每次小寶貝穿上，我都要說一說小花褲的故事，雖然母親不在了，她那一針一線的情意綿延不絕。」