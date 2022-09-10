外交風雲︱劉愷威神還原航天之父錢學森　活現波譎雲詭中國近代外交史

口碑載道的內地史詩式鉅製劇集《外交風雲》雲集台前幕後精英，播出以來不僅收視亮麗，網上好評如潮，更榮獲第32屆中國電視劇飛天獎的優秀編劇獎與優秀電視劇獎，以及第30屆中國電視金鷹獎的最佳編劇獎與最佳電視劇獎，甚至衝出國際，榮獲美國亞洲影視節金橡樹獎優秀電視劇、金牌導演、金牌編劇、金牌出品人等7項大獎，備受肯定。該劇於明天（11日）上午11時45分在港台電視31播出首集，之後逢星期六及日上午11時至中午12時35分播出。

劇集由劉愷威、唐國強、孫維民、郭連文、盧奇等主演，是一套中國歷史外交劇，以1949年新中國成立為起點到1976年之間，毛澤東、周恩來、鄧小平及劉少奇等一班革命家在複雜的世界外交舞台上與各國博弈的故事，當中包括朝鮮戰爭中美對弈、日內瓦會議、萬隆會議、金門炮擊、周恩來訪問非洲、中國恢復聯合國席位、中法、中美、中日建交等一幕幕驚心動魄的外交史實，見證中國突破層層封鎖完成破冰最終登上國際舞台。

其中最為港人熟悉的劉愷威飾演歷史人物錢學森，是一個愛國科學家，對中國的航天科技有巨大貢獻，劉愷威在劇中的表現大受好評，演活了無畏無懼的科學家形象，無論是壓抑的內心戲，抑或激昂與憤怒的情緒戲，他都表達得恰到好處，被網友大讚細節全是戲。另外，為貼近歷史人物的外貌，劇集請來國內外最具口碑的特型演員唐國強、孫維民、郭連文及盧奇等演出，憑精湛演技及神形俱備的外貌把歷史人物神還原，被網民稱為「最強天團」，其中唐國強曾演繹毛澤東逾40多次，堪稱「毛主席專業戶」。就連外國歷史人物，劇組也不畏千里，到各地尋找最合適的特型演員出任，難怪看劇時觀眾往往驚呼劇中演員簡直是從教科書中走出來。

另外，劇本可謂一劇之本，要拍好歷史劇，必須依靠著名歷史人物、典型歷史事件及激烈戲劇衝突這3個元素去支撐，王牌編劇馬繼紅撰寫劇本前，花了三個月時間，先後讀了上百本相關書籍以及大量紀錄片，同時採訪了一些老外交官，做了充足的資料搜集。而為營造真實感，該劇共搭建了380個拍攝場景，全部以1比1為比例，完美複製了毛澤東在中南海住過的菊香書屋和游泳池、周恩來住過的西花廳、美國白宮，蘇聯的克里姆林宮以及日內瓦的會議大廳等極具代表性的場地，總製片人高軍透露當中最困難是聯合國大會議廳這個場景：「找了許久也沒找到可以替代的實景，但它只有一天半的拍攝量，如果搭建的話，工程及耗資巨大，但為了確保拍攝質量，最後還是下定決心搭建。」至於服裝道具同樣一絲不苟，大到一件外衣小到一顆鈕扣，都嚴格符合劇中人物身份的特點及時代背景。