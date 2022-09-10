中秋活動提案　由浪漫花園玩到出POOL急症室

今日就是一年一度的中秋節，要數此節日的活動之選，玩燈籠、猜燈謎都是其中的標誌，不過除了傳統的節目之外，單身者亦可以選擇主動出擊，在花好月圓夜認識新朋友，爭取來年不再孤身一人，活動選擇真係多鑼鑼㗎。

【仙氣浪漫花園】

想玩燈籠、猜燈謎、感受大自然氣氛的你可以到MOKO新世紀廣場全新呈獻的「MOKO GARDEN @ L3」，這個戶外休憩空間集打卡裝置、戶外燈飾及小農圃於一身，設有3大文青打卡位，包括約7米長的「森之步道」、以大波斯菊為主題的「幸福花休憩區」及以紫羅蘭及鳶尾花圖案組成的「仙氣綻放打卡牆」。佳節來臨，場內更舉行了一連串中秋應節活動，包括製作幻彩燈籠及猜燈謎小遊戲體驗區，絕對滿Fun，9月中旬起更會舉辦小清新D.I.Y工作坊，再配合商場的「秋日購物賞」，就可以玩得更盡興！

【出POOL急症室】

假如今個中秋你是孤身一人，淺水灣 the pulse 特意為單身貴族浪漫呈獻「Endless Summer of Love 2022」，由即日至 10 月 31 日，單身貴族們可以在「出POOL急症室」裝備自己，甚至有來場浪漫邂逅的機會！活動包括入門班的出 POOL五部曲，設有能拍出攝人美照的5 大唯美打卡位，其中更有「想睇．無相睇」出POOL牆，讓大家領取邂逅瓶，填寫出POOL紙條和聯繫方式，再按星座、外形、性格或興趣分類擺放邂逅瓶的位置，等待有緣人聯繫，當然你亦可以抄下心儀的資料，主動出擊！而另一重頭戲還有9 月 17 至 18 日的進階班「不許你注定一人·出POOL市集」，不但設有5大配對活動，還集結多個本地品牌，尋覓愛的同時亦可趁機尋找心儀之物。此外，場內還為情侶準備了2 大熱戀心理遊戲，包括愛情心理測驗及星座配對，讓大家甜度加倍。