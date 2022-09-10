香港靚景點止10個？打卡熱點仲有呢啲……

香港四處都有打卡好地方，說不定就有一個在你附近！（設計圖片）

大家總是把「香港真係好靚」掛在嘴邊，到底香港有幾靚？有甚麼靚景位最IGable？早前香港天文台在Facebook專頁選出香港十大打卡好地方，令不少市民跟着去尋幽探秘。不過你我都知，香港秘景點止十個咁少？今次一於推介多幾個難易度不一又各具特色的靚景位，並請來山系達人介紹行山路線與實用貼士，等大家可以在平日或周末，跟至愛親朋快快樂樂打卡去！

1.浪漫港版心形湖

要看心形湖不用到北海道，在香港的古洞水塘都有一個。最難得是此水塘路線全長只需1小時便行完，新手都冇問題。而且未見心形湖之前，可欣賞到水塘全景，特別是天朗氣清的時候，更有機會影到藍天白雲倒影在湖面的「天空之鏡」效果！沿着水塘邊走，在分岔口沿梯級拾級而上斜坡，更可以在高處一覽「港版心形湖」全貌，情侶們在此打卡，擺出心形手勢就更加Sweet！

交通：於上水站乘搭50A小巴或76K巴士至古洞街市下車。

景觀：★★★★

難度：★★★

2.搶眼紅白格仔山

位於九龍東的格仔山又稱「樂富山」，雖然只有98米高，但因塗上紅白格仔而特別顯眼，成為近年熱門的打卡熱點之一。其實格仔山在50年代有個重大使命，就是引導機師在正常航道下飛行降落。但隨着啟德機場關閉，格仔山被樹木掩蓋了一段時間，直至2021年才重新修葺，變成現在的打卡勝地。行走於格仔山，大家可一邊感受歷史，一邊將九龍景色盡收眼底。

交通：樂富地鐵站A出口，往樂富公園方向步行。

景觀：★★★

難度：★

3.蠄蟝石看萬宜水庫

香港有許多世界級岩石，位於西貢的地質奇觀蠄蟝石便是其一，它由六角柱岩石組成，高度大約150米，站在石頂上不但感受到涼風吹拂，更可飽覽整個萬宜水庫景觀，絕對是雙重享受。要登上蠄蟝石頂，最簡單的方式是從西灣亭出發，沿大浪灣遠足徑行約半小時會見到吹筒坳分岔路口，向右行沿梯級上山，直至經過M029標距柱，再往前走行會見到「麥理浩徑」的木牌，其右邊小徑就是前往蠄蟝石頂的路徑，此路段開始崎嶇難行，所以要小心留意路況。

交通：西貢市中心親民街搭小巴NR29，西灣亭總站下車，往西灣村路牌方向行。

景觀：★★★★

難度：★★★

4.鹿頸南涌天空之鏡

如果不想行上行落，鹿頸這段郊遊徑就最適合大家。路段平坦，但路程較長，可按照自己的體能需求隨時折返。鹿頸保留了各式村落、魚塘、農耕草地以及多元化生態面貌。行走其中，可以感受到與城市截然不同的鄉郊氣息，就如隱世的桃花源一樣。魚塘在風平浪靜的時候，會化身為一面天空之鏡，映照着遠處的藍天白雲與小屋山景，別有一番外國山莊風味，打卡一流！

交通：粉嶺港鐵站乘搭56K小巴，於南涌路口落車。

景觀：★★★★

難度：★★

5.飛鵝山日落美景

位於九龍東北的飛鵝山，坐落在九龍半島、沙田和西貢之間，可以俯瞰九龍半島、香港島、蠔涌和白沙灣一帶的景色。但飛鵝山上的自殺崖，屬較高難度路線，新手不宜。所以今次介紹另一條較安全和易走的路線，大家只要沿飛鵝山道上山，步行3百多級石級，便會到達飛鵝山發射站。該處沒有山群圍繞，能讓你無阻擋的欣賞日落及晚霞景色，甚至清晰看到港人至愛的獅子山山貌，絕對適合三五知己一同在此打卡，拍下氣氛一流的美照！

交通：乘搭91、91M或92號巴士，於德望學校車站下車，再沿飛鵝山道上山。

景觀：★★★★★

難度：★★★

山系達人帶隊探索

除了上述5大熱點之外，山系達人Tommi也極力推介大家去曝罟灣行山。因這個位處西貢北潭涌的小海灣內，有一道半月形堤圍，景觀開揚，可以遠眺太墩、鹽田梓一帶的景色，而且沿路可見客家村落遺迹、百年古蹟石灰窰和茂盛紅樹林等景點，觀賞性高又易行，即使新手都可在3小時內行畢全程。為了進一步讓大家了解這條路線，特別邀請了Tommi帶隊行一次！

百年古蹟石灰窰

起步後首個打卡位是北潭涌復興橋，許多人會在這條外觀復古的橋上拍攝婚紗相，再往前走是一個紅樹林。Tommie說潮退時可清楚細看湖邊紅樹及清澈溪流。之後沿着指示牌繼續前進，就到達上窰民俗文物館，雖正在閉館維修，但館前那個超過150年曆史的石灰窰（如今已列作法定古蹟）仍在，不妨駐足欣賞一會，再到附近的小碼頭遠眺太墩的群山，拍下明信片水準的打卡照片。

半月形海上堤圍打卡

沿着小徑一直走，起子灣村落遺迹出現眼前。採訪當日就看到有人在此地寫生，為這孤寂的村落增加一點點人氣。離開起子灣村後，是一條分岔路線－向左走進入山林或向右走沿海岸「綑邊」。前者沿路雖有碎石和濕滑泥路，但相對後者安全和適合新手，小記自然是聽從達人建議，選擇山林路線繼續前進，最後到達路程最終點－半月形堤圍。堤圍包圍着曝罟灣而建，以前用作養魚，堤內水平如鏡，走上堤圍就像在大海中漫步一樣；向下望會看到清澈海水中的魚類或海膽等海洋生物，極目遠望又能眺望到鹽田梓等的景色。

交通：由西貢市中心乘搭94、96R、289R號巴士或7、9號小巴至上窰站下車，再往車尾方向步行2分鐘至上窰村的路牌。

景觀：★★★

難度：★★

行山逹人講裝備

Tommi以個人經驗分享行山必帶6件物品，分別是：1至少2L水、可降體感溫度的防曬雨傘、有繩設計帽子、抹汗毛巾、行山補給食物（如能量棒）及有抓地力的行山鞋。他表示上述只是基本裝備，行山人士可按個人需求增加其他物品，例如行夜山時的頭燈等。另外，行山前最好準備離線地圖，不要只靠絲帶認路，否則很易迷路。「途中如遇上多碎石的路段，步伐就要細，確保自己踩的每一塊石頭不會鬆動，才將重心向前繼續前進。」