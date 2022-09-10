為愛而紋！荷里活巨星尊尼特普紋身大拆解

歐美紅星出名熱愛紋身，其中「荷里活男神」尊尼特普（Johnny Depp）絕對是狂熱份子！據估計他全身共有37個紋身，而每個紋身其背後都有段古。現在為大家一一拆解！

為家人情人而紋

好多人都會透過紋身來獻給家人或情人，尊尼亦唔例外！他全身多個紋身都係為親人而紋，例如在他左手臂上的心形Betty Sue紋身，就是為紀念已故母親Betty Sue而紋的，據知他早於1988年已紋下此紋身，母親於2016年5月因長期病患而辭世。在母親死後，他亦在左前臂上紋母親的肖像以示紀念。而他後來解釋個紋身圖案是母親任職餐廳侍應時的模樣。除了母親之外，尊尼其中一個紋身是向與他感情如好的外公Jim致敬。他將外公的肖像紋在右前臂上。尊尼曾在訪問中說：「我哋非常之親密，我9歲時失去咗佢。佢係一個好好嘅模範。佢係一個巴士司機。佢絕對係男人之中嘅男人。」

此外，尊尼亦有為紀念子女而紋身。其中他就在女兒Lily-Rose出世後半年，在左胸紋上女兒的名字。他曾在訪問中表示大女兒出世令他經歷人生上的轉變。而在兒子Jack於2002年出世之後，他亦在左手臂上紋有3個紅心向子女的母親Vanessa Paradis以及子女致敬，而3個紅心中有兩個紅心是相連，正是代表子女心連心。認真有心思！

除了家人之外，尊尼亦會為情人而紋身！其中他右手臂上的WINONA FOREVER（永恆的雲露娜）就是為紀念影星前女友雲露娜維達（Winona Ryder）而紋。他於1990年因拍攝電影《幻海奇緣》（Edward Scissorhands）而與女主角雲露娜撻着，可惜拍拖3年後分手。之後尊尼亦將這個紋身稍作收改成「WINO FOREVER」。

尊尼多年後亦「歷史重演」再度修改「愛的紋身」，她與影星安芭赫德（Amber Heard）於2015年婚後在右手手指背上紋有「SLIM」（即安芭花名）來向她致敬，只可惜經歷了「虐之戀」後，安芭申請離婚。尊尼即「反轉豬肚」將「SLIM」紋身改為「SCUM」（即渣宰），之後再改為「SCAM」（即騙局）。代表他對安芭的仇恨！

為電影而紋

尊尼全身37個紋身又點少得他的終身事業-電影！他在右手前臂上紋了一隻在海上飛翔的麻雀（Sparrow）而麻雀下面紋有Jack的名字，這個紋身就是向他在代表作《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）系列中的「積克船長」（Jack Sparrow）角色致敬。而Jack亦是尊尼的兒子名字，所以此紋身有雙重意義！

「醉」後紋身

當然全身咁多個紋身圖案亦有一些是無意思的，例如他左手背上有個阿拉伯數目字「3」的紋身。這個紋身於1994年紋，尊尼解釋指自己一向以來都對「3」這個數字好親切感，有一晚他到任職紋身師的朋友家中作客時，他就即興說：「將3字紋喺我手。我唔知點解要咁做，可能飲醉啩？！」多年後他對此數目字紋身有另一番解釋：「呢個冧巴對我嚟講好特別。係一個非常有創意嘅冧巴。三角形、三位一體，兩個人誕下另一個人。3係既神秘且神奇嘅數字。」