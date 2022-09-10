【全新下午茶II】必食酒店靚Low Tea

甚麼是Low Tea？咁要追溯到1840年代的英國，當時的上流社會貴族會在晚餐與午餐之間來一個茶點時間，享用糕點及紅茶等，之後成為貴族社交活動，由於貴族們都是坐在梳化上享用，所以稱之為「Low Tea」。今次介紹城中幾間酒店所供應的精緻下午茶，讓大家趁周末假日與閨蜜或好友歎個高級「Low Tea」。

水果香草入饌

位於港島數碼港的香港數碼港艾美酒店Southside Bistro聯乘意大利百年品牌ACCA KAPPA、由即日起至10月16日期間，推出全新的「香逸庭園下午茶」（兩位用）。廚師團隊以意大利品牌的王牌產品白苔香氛系列的經典成分如檸檬、杜松子及薰衣草等入饌，炮製出4款鹹甜及6款甜點共10款精緻茶點。鹹點有布里芝士杏仁千層酥配藍莓薰衣草果醬、杜松子酒醃漬自家煙熏三文魚配牛油果及意式烤麵包、慢煮帶子配巴馬火腿、哈密瓜、檸檬柑橘皮和菠菜辣肉腸迷你撻；甜點則有蘋果慕絲蛋糕、檸檬蛋白糖霜金寶撻、蜂蜜柚子杯子蛋糕、綠茶慕絲脆餅蛋糕、歌劇院蛋糕和葡萄乾鬆餅配奶油及自家製雜莓果醬。下午茶包兩杯意大利名牌咖啡或茶，可額外加錢升級享用接骨木花雞尾酒。而惠顧兩位用下午茶套餐，每位客人可分別免費獲贈ACCA KAPPA香氛護理禮品套裝一份添呢！

氣質香氣滿溢

與閨密於尖沙咀逛街逛到攰又有點餓，不妨歎個高質美顏Low Tea放鬆一下吧！位於廣東道的星Cucina意大利餐廳與澳洲香薰美學護膚牌品CANVAS，由即日至11月8日（周二至周日及公眾假期）推出全新的「縈繞香調」下午茶（兩位用），意籍總廚Andrea Delzanno以護膚品牌的精純香薰油系列為靈感，精心設計出一系列小巧美點，好似以有機佛手柑香薰油為靈感創作出北海道帶子、蘋果伴蟹肉、魚子醬及佛手柑，仲在北海道帶子上噴了可食用佛手柑油，細膩香氣縈繞不散。又有意式番茄羅勒紅洋葱多士；總廚又從黑胡椒香薰油及甜茴香香薰油兩款香氣較濃郁的香薰油中啟發出獨特的茴香及黑胡椒醬，大家可隨喜好添加於各式鹹點之中，讓味道層次更為豐富。其他鹹點還包括蘑菇松露芝士迷你脆筒、鴨肝醬伴杧果啫喱及雞肉泡芙。甜點方面則有薰衣草意式奶凍、洋甘菊貝殼小蛋糕、青檸羅勒士多啤梨慕絲伴玫瑰泡沫、綠茶馬卡龍及經典提子鬆餅；糕點以半米高的金色熱氣球層架盛載，別致優雅。下午茶可選配4款特色飲品，包括伯爵葡萄冰茶及無酒精特飲Lucille（血橙茶、薰衣草糖水、羅勒及小紅莓汁） 、Melody（洋甘菊、菠蘿汁、橙皮糖水）及Destiny（杧果蜜桃茶、蘋果汁、桂花糖水、佛手柑）。享用下午茶可免費獲贈CANVAS玫瑰嫩肌防曬套裝換領券及購物禮遇呢！

超多西式選擇

位於佐敦Eaton HK的普慶餐廳由9月17日起的周六、日及公眾假期推出全新的「食好西」周末下午茶自助餐，帶來逾50款集經典與新派西方鹹甜美點，好似精選頭盆的希臘沙律和芝士風乾火腿拼盤，芝士款式多不勝數，當中不要錯過的有邪惡四層芝士通粉，芝士與通粉融為一體，香濃拉絲芝士令人超滿足。還有肉汁滿瀉的經典安格斯牛肉漢堡、蟹餅漢堡和素肉漢堡、新鮮烤焗的羅馬薄餅；現場即製意粉專區，天使麵可自選配搭忌廉蘑菇汁、拿坡里醬或香蒜橄欖油，多款配料包括煙肉、蒜蓉、洋葱、香草及辣椒任君選擇。主菜有西班牙辣肉腸海鮮飯、慢煮燒豬仔骨、炸魚薯條、辣牛肉玉米卷餅等。甜品方面有無限量供應12款口味的Mövenpick雪糕及雪葩，還有20款配料供選擇，甜品師傅更會即席炮製意式雪菲蛋糕（Semifreddo），又有人氣甜品牛角包窩夫（Croffle）配上士多啤梨、忌廉芝士、曲奇碎或 Tiramisu 配料；以及法式熱朱古力布甸、車厘子蛋糕、經典法國甜品漂浮雪島（Floating Island）、法式閃電泡芙Éclairs三重奏（（百香果、紅桑子、抹茶）或法式栗子蛋糕（Mont-blanc），有紫薯、栗子及紅桑子口味，款式超多。

法式奢華滋味

想感受一下皇室貴族歎Afternoon Tea的高雅感覺，中環石板街酒店的HUSO或許可以滿足到大家的奢求。置身於現代法式風情的室內環境，享用以新鮮食材炮製的全新奢華下午茶套餐（兩位用）。下午茶套餐以法國地中海沿岸的高級食府和咖啡館作靈感設計而成，帶來11款鹹甜點，包括西班牙凍湯、三文魚抹醬佐麵包、手切牛肉他他、精選醃製火腿、薯仔沙律、法式馬卡龍、迷你芝士蛋糕、朱古力蛋糕、提拉米蘇，新鮮出爐的英式鬆餅配濃滑Clotted Cream及酸甜草莓醬，以及魚子醬牛奶雪糕佐香檳啫喱；大家還可以額外升級享用Laurent-Perrier La Cuvée NV香檳及10克法國魚子醬，帶來奢華滋味享受！