蘇韻姿中秋搵狗陪　接受被彈演技：我都係邊學邊做

藝人蘇韻姿與Crisel Consunji今日（10日）現身時裝展，齊齊力撐設計師好友。蘇韻姿指好友平日很幫手：「例如紅地氈嘅衣飾，佢都會為我準備。（你喺時裝方面講唔講究？）咩都可以試吓嘅，趁自己仲有限量嘅青春。（中秋節冇屋企人陪唔開情？）都係嘅，尤其是依家疫情，節日冇通告，好彩我仲有隻狗仔，佢超級熱情地等我返屋企，係最佳嘅陪伴。」

談到她於無綫綜藝節目《好聲好戲2》內表現獲讚，她開心表示：「我都係第一次畀咁多人讚，感恩大家嘅支持，我都付出咗好多努力。（咁你贏定輸？）呢啲好快你哋就知，參與呢個節目學咗好多嘢、成長咗好多。（會唔會希望好似上屆冠軍陳自瑤咁，贏咗比賽有得做女一？）女一個個都想做，我參加嘅原意係想試多啲新嘢，話晒喺《愛·回家》淨係乖乖女形象，希望憑今次比賽了解多啲自己。」

至於早前亮相陳凱琳明珠台節目，提及曾被彈演技，蘇韻姿說：「係網民嘅批評，同事都好支持我。新人都會經過呢個階段，我都係邊學邊做，仲係適應期，大家都會見到我有唔同嘅挫折，接受唔同嘅意見。（你曾經有諗過唔做？）有，唔知點解大家唔知道我喺外國返嚟，講英文就畀人話扮嘢，呢方面好難受。」

至於「細龍太」陳思圻大爆當年在劇組被一位「大前輩」及導演爆粗喪鬧，蘇韻姿說：「我唔清楚，因為我同佢嘅戲份好多都唔同場。坦白講，喺片場可能都會有情緒，但我唔覺得有針對性嘅，可能有時講嘢急躁咗，都因為趕時間，不過大家都合作得好開心。」

另外，Crisel Consunji囡囡剛滿4個月，她表示每一天都感覺新鮮：「每日都有啲唔同，佢識得撩人玩，你唔理佢會大叫，同埋已經識得轉身，需要好多注意。（諗住追多個？）會。（想要個仔？）係，不過想等囡囡兩歲大先，咁可以方便再照顧另一位BB，我希望囡囡有個永遠嘅夥伴。」