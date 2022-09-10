炎明熹獲批夠25歲可以拍拖　幻想另一半唔使靚仔

17歲的炎明熹（Gigi）接受電台訪問，節目中，首次坦承在14歲參加TVB《聲夢傳奇》之前，曾計劃報名ViuTV的《全民造星3》，奈何最終無緣參賽：「當時是師兄師姐要報《全民造星》，也令我考慮自己可不可以參加，不過，當時我14歲年齡不允許，但那些工作人員都好好，讓我在老師陪同下去現場學習，看着師兄師姐去面試。我沒有面試，但我有入過去（ViuTV），坐在老師旁邊，亦有見到花姐。」對於無緣參加《造星3》，她指無遺憾：「證明很多事都要順其自然。」

今年上半年身處內地備戰《聲生不息》，她指自己沒荒廢學業，一直靠學校的網課同步學習，中五下學期的成績反而比之前進步。對於9月後升中六，明年就要面對DSE，她指絕不會為唱歌放棄完成大學：「我想做一個正能量的歌手，對Fans有正面影響，讓他們明白學業事業都可以靠努力同時兼顧。我希望能夠完成大學，小時候的志願是護士，因為想像媽咪一樣，到現在成為歌手，我大學就變了想讀音樂或時裝設計，因為這些知識可應用於演藝工作上。」

對於Gigi曾承諾監謢人姑丈，為了事業30歲前絕不拍拖：「最近姑丈改了口風，說25歲我就可以拍拖，其實感情都是那一句，順其自然。我是無拍過拖，從前無人生目標時，會跟同學一起討論幻想感情這回事，白馬王子不用靚仔，最重要是好人！」至於現在，其人生目標是唱好一首歌，保持初心。