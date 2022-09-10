本日日本：月球開舖　望住地球食漢堡

賞月是中秋節的指定活動，日本人稱為「月見」，趁中秋佳節期間，日本連鎖快餐店 Mos Burger除了聯乘《美少女戰士》於9月14日起推出期間限定的「月見Focaccia」外，更同時在元宇宙的月面空間上開設名為「Mos Burger on the Moon 」的虛擬店舖。9月14至16日一連三天在 Mos Burger的三間東京分店（「惠比壽東店」、「涉谷公園通店」和「涉谷道玄坂店」）內佩戴VR眼鏡，便可在該店的模擬空間內嘗試製造「月見Focaccia」等4款食品。另外，如果你有 VR 眼鏡，你亦可於家中通過社交 VR 平台「VRChat」到訪該月球店，一嘗在該店露台上邊看地球邊用餐的滋味！

而9月14日至11月中旬期間， Mos Burger將其累計銷售量超過4,000萬份的Focaccia搞搞新意思，分別推出「月見Focaccia」和「燒烤Focaccia」。月見除了指賞月，亦另指加了半熟蛋的烏冬及蕎麥麵，發展下來很多快餐店亦以加了半熟蛋的月見款式作招徠。今次Mos Burger的「月見Focaccia」特別找來了《美少女戰士》來聯乘，以充滿橄欖油香味的Focaccia麵包夾着半熟蛋、特厚德國馬蹄型香腸，再配以美味的燒烤醬及生菜，絕對係分量十足！另一款「燒烤Focaccia」雖然少了半熟蛋，但燒烤醬搭配馬蹄型香腸的口感，同樣十分惹味。