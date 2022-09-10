摺王推5天試用　入手仲有特別禮遇？

Samsung不時會為Fans提供手機試用服務，適逢旗艦新品Galaxy Z Fold4及Z Flip4摺疊屏幕手機於香港正式發售，廠方宣布由9月8日至10月28日期間推出Galaxy免費體驗計劃。有興趣人士只要到指定活動網站報名，選擇借用的裝置，填寫個人資料並繳付HK$100可退還之留機費，便可選擇於星期六或星期日前往銅鑼灣The Z Mansion限定體驗館（10月2日或之前）、中環（10月6日起）、尖沙咀、九龍灣、或沙田三星專門店取機。

是次借用計劃的試用期為5天，之後可在退還時付款購買，屆時專門店專員還會協助轉移資料到新機上，實現無縫轉換。特別一提，現時購買以上兩部手機均可獲「Galaxy Z 尊享服務」及「Samsung Care+兩年服務計劃」，前者提供24小時線上支援及1對1尊尚教學等服務，而後者則涵蓋一年延長原廠保用、更換電池服務、免費意外及入水損壞裝置保險等服務。

手機試用登記網址︰

同期加映︰限定店同步登場

為配合兩部新手機推出，Samsung即日至10月4日假銅鑼灣Fashion Wall開設「The Z Mansion – by Galaxy Z Fold4 l Z Flip4 期間限定店」，入場可觀賞由塗鴉藝術家 LOUSY精心設計的藝術空間，在五大區域打卡兼試用新機的不同功能。場內更會舉辦不同主題的「THE Z LIVE」直播及「THE Z ATELIER」工作坊，由音樂人、時裝美容及電玩達人分享新機使用心得。