【Zac玩Zac食】歎住正菜破奇案

在歐美國家有很多餐廳於用膳期間提供娛樂表演，如歌舞、棟篤笑，或戲劇，但在香港則比較少見，尤其係戲劇表演。

位於中環紅棉路、前身是充滿英國色彩的美利大廈，保育改裝後成為英式典雅的星級酒店。酒店頂樓的餐廳在9月底將首次舉行結合戲劇表演與晚餐的活動，《未解劫案》會邀請當晚席間的每一位客人成為偵探，一邊品嘗主廚Lexine Hepworth為當晚精心設計的五道菜式，一邊與大偵探Johnny盤問疑犯，演員們將會穿梭餐廳與客人之間，為故事揭開序幕，而劇中角色的背景及動機逐漸揭露，大家如同身歷其境，在重重疑陣中收集線索並掌握解謎的關鍵，尋找被偷走價值2千萬美元的金蛋。

餐廳主廚匠心創作的五道菜式，令這個疑雲密布的晚上更添意趣。主廚以豐腴可口的「油封三文魚」配以番紅花薯仔及酸忌廉揭開序幕；接着是洋溢海洋風味的「Acquerello意大利飯」；仲有配合劇情的「黃金溫泉蛋」；主菜有16小時慢煮至軟腍的「黑啤燉牛肋條」；及最後為晚宴畫上完美句號的甜品「香烤杏桃」，讓大家在疑幻似真的氛圍下度過引人入勝的晚上。

Profile：Zacky Sun

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