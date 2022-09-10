BTS師妹NewJeans力壓aespa　大熱當選最受期待女團

韓國樂壇經歷多隊人氣女團交接，由第一代S.E.S、Fin.K.L，至第2代少女時代、Wonder Girls、KARA，及第3代TWICE、BLACK PINK與Red Velvet等，來到第4代aespa、LE SSERAFIM、IVE，以及上月出道的NewJeans同樣來勢洶洶。

防彈少年團（BTS）師妹NewJeans，5位成員介乎14至18歲，甫出道便因MV歌衫太性感捱轟，之後又因主打歌《Cookie》歌詞疑含性暗示惹爭議，但無損人氣。由當地音樂界最具影響力的18位事務所CEO及高層票選「今後發展最值得期待第4代女團」排名出爐，每人各投男女組合各兩票，對象包括2020年後出道的偶像組合。

因爭議不斷高踞熱搜榜的NewJeans，在18名業界人士中勇奪16票，大熱登上最受期待女團No.1，力壓9票的aespa。張元英率領的IVE獲8票躋身三甲；TWICE師妹NMIXX與宮脇咲良領軍的韓團LE SSERAFIM分別進佔第4及5位。男團方面，ENHYPEN以17票撼贏9票TREASURE，當選最令人期待第4代男團。