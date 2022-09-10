家陣係講學歷嘅時代，幾乎做咩工種都要有一定嘅學歷要求，以前父母成日都將「讀多啲書啦阿仔」掛喺口邊，依家諗番起的確係至理名言！就算喺日本寫真界靠美色搵食嘅美少女，亦都要為學業着想，讀好書先再向寫真界發展，就好似黑木光咁喇！

天真無邪

要吸引到觀眾嘅注意，寫真女優未必需要擁有碩大嘅巨乳，以及又圓又大嘅靚躉，一副精神爽利兼容光煥發嘅樣貌同樣可以令人眼前一亮，黑木光呢位美少女就係其中之一，為大家帶來呢種良好嘅感覺喇！

今年22歲嘅佢，五官標致，樣貌精靈可愛，更散發出一種令人感到通體舒暢嘅天真無邪氣息，笑起上嚟仲相當甜美，認真係人見人愛，而肌膚帶少少古銅色，睇落更加具有陽光魅力。身材方面，纖巧得嚟上圍卻擁有一對睇頭十足嘅D奶，輕輕一夾更加擠出深長乳溝，相當吸睛！早前光妹因為疫情關係而停工，可能長期留喺屋企又少做運動，搞到條腰變粗咗，後來經過一番努力Keep Fit，終於回復23吋水蛇腰，令身材更婀娜多姿。

重新出發

唔知大家有冇發覺到，光妹面上散發住一股獨特嘅氣質呢？其實佢係一位日菲混血兒，因此睇落別具風韻，零舍吸引。講番佢嘅演藝之路，14歲時喺原宿被星探發掘，初出道嘅時候唔係拍寫真，而係做樂壇偶像，後來為咗突破事業發展便進運寫真界，除咗身材吸引，亦因為生得靚女，故被封為「神之美少女」！

不過光妹咁後生，當然唔可以放棄學業啦，之但係要學業與工作兼顧就搞到成績下滑，仲要兩度重讀，到上年先正式高中畢業！重新出發嘅光妹好快又接咗密密麻麻嘅工作，除咗拍寫真，仲拍埋電視劇，作品包括《強勢美女白川小姐》，冇咗學業呢個包袱，相信黑木光應該可以喺演藝事業上走得更遠喇！

黑木光近期參與好多幕前演出，包括拍寫真同演出電視節目，從其社交網就可以留意到佢嘅最新演出情報，當然唔少得欣賞埋佢嘅性感寫真照喇！

Profile

年齡：22歲

身高：5呎3吋

三圍：33D-23-33