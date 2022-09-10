菲律賓核彈　乳出驚人

現今網紅界真係可以憑巨乳成名？其他嘅就唔知，但可以肯定呢位嚟自菲律賓嘅網紅Pandora Kaaki就係最佳人辦，事關佢擁有一對被喻為核彈級嘅爆乳，真係相當吸睛呀！

巨如西瓜

正所謂「沒有最巨只有更巨」，好似呢位嚟自菲律賓嘅網紅Pandora Kaaki，便能充分展現出乜嘢叫做核彈級巨乳喇！1998年7月29日出生嘅佢，論樣貌嘅話，唔知大家有冇覺得佢同一般嘅菲律賓女郎有啲分別呢？原來佢係一位混血兒，父親係黎巴嫩人，母親則係菲律賓人，而佢自細夢想成為模特兒，希望憑住美貌及爆乳身材成為國際超模，只可惜佢生得細粒，身高僅得151cm，因而未能圓模特兒夢。不過佢並唔甘心，於是喺社交平台分享火辣比堅尼照片，結果憑住一對大如西瓜嘅爆乳，成功爆紅，粉絲人數超過725萬，相當厲害！

愛心爆棚

皇天不負有心人，憑住超強嘅人氣，佢終於成功進軍模特兒界，不過佢不但冇收斂性感，尺度更係愈嚟愈大添！之後，佢食住個勢進軍KOL界，實行拍埋片將人氣推上更高峰。雖然至今只係上載咗51條片，但係已經成功吸納94萬人訂閱，呢個數字認真誇張！而睇過佢嘅影片就會明白點解咁吸引，事關幾乎所有片都以低胸裝同比堅尼示人，一對核彈簡直爆爆眼球！雖然佢經常以性感形象登場，但其實佢心地善良又充滿愛心，經常做義工及參與捐贈活動，如此又索又性感，仲要咁有愛心，點可能唔深得男士歡心？

Pandora Kaaki嘅社交網有逾200個貼文，全部都係性感火辣照，大家可以盡情欣賞佢嘅核彈級巨乳，感受一下當中嘅威力

幾厲害，無論係前面或側面睇，都係極具爆炸力！