尾二一屆口罩小姐選舉三甲出爐　「聞西」梁茜童奪冠！

ViuTV主辦的《尾二一屆口罩小姐選舉》總決賽今晚（10日）舉行，12強佳麗包括004「美谷」王心兒、006「6號」羅依婷、018「咚咚」吳妍臻、021「MK」黃僥霖、045「Triple May」鄭杞瑤、060「聞西」梁茜童、061「KBG」鍾苑菱、067「包大人」吳靜琳、068「馬小玲」張可盈、069「格格」羅海尤、071「師姐」王詠珩及074「三寶」戴月角逐三甲位置，並由王丹妮與張敬軒（軒仔）擔任評審。

冠亞季分別是「聞西」梁茜童、「MK」黃僥霖、「馬小玲」張可盈，而大熱之一曾參選過世界小姐的「師姐」王詠珩就連奪網絡最受歡迎口罩小姐獎及最佳自選造型獎，然而「Triple May」鄭杞瑤卻大熱倒灶，排名11位。

開場由男團ERROR聯同12位參賽者一齊載歌載舞，之後參賽者就分別出盡渾身解數作才藝表演，例如咚咚跳高難度絲帶舞、KBG唱歌兼打鼓、6號跳印度舞、包大人演話劇並加入跳舞元素、MK就自彈自唱兼跳舞、聞西作武打表演、外表斯文的師姐就又Rap又跳等。至於泳裝答問環節中，以「Triple May」鄭杞瑤及「聞西」梁茜童的身材最為癢眼。軒仔除了擔任評審外，還兼任答問環節司儀及表演嘉賓，認真忙碌。其中答問環節不停圍繞住軒仔的「遮遮早餐」，「師姐」王詠珩表示會為軒仔炮仔紅酒牛肋骨作為早餐讓他補充體力，而KBG被問到若跟軒仔演戲想飾演什麼角色，她自言想演對方的寵物，令軒仔不懂如何回應。