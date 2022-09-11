【是日通勝】

農曆八月十六

壬寅年 己酉月 丁卯日

吉時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：破屋、壞垣

忌：大事勿用

幸運方向：坐南向北

幸運數字：24、31、40、48

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：包容不等於縱容，要讓另一半明白你的底線。

金牛座：面上多一點笑容，有利身心健康兼帶來好運。

雙子座：運勢比其他人強，財務上沒有甚麼事要操心。

巨蟹座：平凡是福，學懂感恩和知足，心情會更加靚。

獅子座：財運稍遜，做人要多為人設想，不能太自私。

處女座：愛情運欠佳，幸福要自己爭取，切忌太被動。

天秤座：謀事多阻滯，遇疑難要問清楚，勿自作聰明。

天蠍座：獲好運氣加持，單身者有機會遇上心儀對象。

人馬座：付出的努力是不會白費，等待收成要有耐性。

山羊座：別把不快的事放在心，以免負能量愈積愈多。

水瓶座：享天時地利人和，抓住時機，謀事易獲佳績。

雙魚座：心態決定一切，凡事都應該向好的方面想。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）雞 人緣差

鼠：消費意欲強，花錢如流水，易入不敷出。

牛：保持低調，勿多管閒事，今天易得罪人。

虎：易惹爛桃花，有伴侶者要注意潔身自愛。

兔：貴人運強，遇到困難也會有人主動幫忙。

龍：心緒不寧，意外之事特別多，容易犯錯。

蛇：待人友善，能跟不同人搭訕，話題不絕。

馬：多出席派對，單身者能遇到心儀的異性。

羊：話頭醒尾，行動力強，工作表現受讚賞。

猴：心情舒暢，不妨找朋友聊天或外出遊玩。

雞：是日沖煞，心情低落，人際關係受衝擊。

狗：桃花旺，有伴侶者宜抽空享受二人世界。

豬：否極泰來，不乏求財機遇，銀包有進帳。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

花錢大手大腳的女人面相

消費是大多數女人的天性，但部分人嚴重起來會毫無節制，完全不會顧及自身的經濟情況。下面一起看看花錢如水的女人有甚麼面相特徵吧！

1.額頭低且窄

額頭與眉毛之間不夠3個手指的寬度就視為額頭太低，若女人的額頭太低，大多智商不高，為人固執、幼稚，感情用事較衝動。這種性格及做事風格會直接影響夫運，加上對金錢沒有甚麼規劃，往往留不住錢財。

2.下三白眼

下三白眼即是眼珠的左邊、右邊及下邊均為眼白，若女人有此特徵，代表聰明能幹，性格強勢，追求物質生活，是個享樂主義者，就算賺得不多，花起錢來一點也不手軟。

3.顴骨高凸且無肉

一般顴骨高凸且又無肉的女人，性格急躁，愛美，與時並進，但對金錢沒有甚麼概念；花錢毫無節制又不懂得理財，即使丈夫家境再好，也經不起這般折騰。

4.耳垂薄小

俗語有云：「耳薄向前，賣盡田園。」耳朵薄小、沒有耳垂或耳垂很小的女人，對物質生活依賴嚴重，用錢猶如水沖沙，極易散失，所以要特別留心，及早培養對金錢的概念，提高理財能力。