娛圈單打︱兩岸猿聲啼不住　丞琳難跨萬重山

中國強勢崛起，打個噴嚏都足以震動世界，尤其在兩岸形勢緊張的當下，玻璃心者愈玻璃心。台灣可愛教主楊丞琳先是在大陸綜藝節目表示「我是廣東人」，惹起台灣人不滿；繼而發表「在台灣食海鮮奢侈」論，終於辣㷫整個寶島，連內政部都開動機器打壓，在官網發文嘲諷一番。

顯而易見，問題不在於楊丞琳所說是否實情，問題在於兩岸矛盾激化，只要台灣人到大陸搵食風生水起，看在玻璃心的台灣人眼中，做甚麼都錯；加上綠營製造輿論煽風點火，輕易便將一個藝人多年來的努力抹煞掉。

其實，楊丞琳所謂的「在台灣食海鮮是奢侈」，說的是小時候家貧，沒有機會多吃海鮮，詎料這麼普通的一句隨心話，台灣人一聽就覺得刺耳；至於「我是廣東人」之說，更令台灣人覺得她忘本。然而，楊丞琳這樣說絕非首次，她多次表示自己在台灣出生和長大，父親則是廣東人。猶記得她初出道的時候，拍過一套港產片叫《初戀嗱喳麵》，片中說得一口流利廣東話，不少人直情以為她是地道香港人。台灣人連這一點都上綱上線，不是玻璃心是甚麼？

事件鬧得沸沸揚揚，許多黑材料井噴而出，可愛教主一夕之間變得神憎鬼厭，背後有某程度的政治操作，旨在警告切勿太過靠攏大陸。目前兩岸矛盾空前尖銳，楊丞琳這類在大陸搵食並大受歡迎的台灣藝人，注定左右做人難。