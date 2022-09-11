影后劉雅瑟太搶手　任達華初做監製斟女一食檸檬

影帝任達華首次出任電影監製，戲中他身兼演員，夥拍安志杰、元華合作演出。女一原本意屬「同門師妹」劉雅瑟，惟這位應屆金像影后片約不絕，極有可能辭演收場。任達華早前返港逗留數月，完成手頭上片約後，再次折返內地展開隔離生活，計劃出關後為自己的「第一次」做好準備。據悉，他將夥拍型佬安志杰主演新戲《老傢伙》，這是任達華入行超過40年，首次正式出任電影監製，難怪他凡事親力親為，不容有失。

中秋節照樣開工

於《老》片內，任達華演一名退隱特工，20年後竟再次遭到特工團追殺，為了保衞唐人街而重出江湖，當中發現愛徒有背叛行為，引發連串故事。電影日前已低調開鏡，雖然身為男一的任達華大約月中才入組，不過他依然忙於電影的前期工作，即使昨日中秋節也在工作中度過，不過他開心的說：「好難得喺呢度見到芋頭同菱角，呢啲係我哋細個時嘅中秋食品，童年回憶返晒嚟。」

劇組起初有意找來金像影后、與任達華同經理人公司的劉雅瑟主演，即使對方正忙於拍攝另一部戲《天龍八部之喬峰傳》，依然願意作出遷就，惟近日她片約不斷，身價亦不能跟以往全力在內地發展時相比，其經理人證實目前已有數個劇本向雅瑟招手，故極有可能請任達華「食檸檬」。劇組目前已作出兩手準備，女一人選仍未有對外公布。

與劉燁擔任評委

另外，任達華將夥拍劉燁擔任即將於橫店舉行的「第九屆文榮獎」評委會成員，能夠邀得「雙影帝」加持，主辦方對今次影展抱添信心。而今次任達華計劃於內地逗留至年底，再次與家人分開一段長時間。