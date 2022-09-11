唔止得個樣！車銀優做韓流騷主持獲導演大讚

韓國男團ASTRO的25歲成員車銀優一向出名靚仔，擁有「臉蛋天才」的稱號，形象健康的他是多個品牌的代言人，加上口才好，所以經常為大型活動擔任主持，最近有電視台的導演公開車銀優上月10日為大型韓流騷「Seoul Festa 2022」擔任主持時的幕後花絮，導演對他的人品讚不絕口，引起網民熱議。

該導演指知道車銀優最近工作十分忙碌，但他完全沒有展露倦容，甫現身便主動跟大家打招呼，而當日因為天氣惡劣，本來以直播形式進行的演唱會改為錄播，車銀優知道後便說：「真的嗎？媽媽說她好想看，我要告訴她了。」導演指車銀優去過韓流演唱會超過100次，但他仍保持興奮的心情，當時現場下着大雨，導演提議他在空檔時撐着雨傘，避免影響其髮型和妝容，但車銀優卻說：「沒關係，我就這樣站着就可以。」在活動結束後，車銀優亦主動向工作人員和導演說「辛苦了」，相當有禮。

導演在文中感嘆說：「連忙到沒時間休息的車銀優都這麼努力，而且既有禮又抱着興奮的心情生活，那我算甚麼呢？」網民亦留言說：「果然是人美心善」、「我以為他只有外貌是完美的，原來人品也是」。