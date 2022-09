姬蒂班查勇奪威尼斯電影節影后

國際影壇盛事、《第79屆威尼斯電影節》於香港時間今日凌晨閉幕並舉行頒獎禮,結果,美國紀錄片女導演Laura Poitras執導的《All the Beauty and the Bloodshed》勇奪最高榮譽「金獅獎」,今次是該電影節舉辦以來第3位女性導演執導的作品獲此殊榮。而賽前被視為大熱門的兩大荷里活巨星哥連法奴(Colin Farrell)和姬蒂班查(Cate Blanchett)分別成為影帝影后!

姬蒂憑美國導演Todd Field執導的新作《Tár》而獲獎,今次是她繼2007年的《七人一個卜戴倫》(I'm Not There)15年後再在《威尼斯電影節》獲最佳女演員。她在片中飾演一名紐約樂團的總指揮家。

而最佳男演員方面,愛爾蘭男星哥連法奴(Colin Farrell)憑電影《The Banshees of Inisherin》獲獎。今次是哥連首次在《威尼斯電影節》上獲獎。不過他並未有出席頒獎禮,只由導演Martin McDonagh代為領獎,哥連透過線上形式在頒獎禮上講得獎感受。此外,該片亦同時亦獲最佳劇本獎。5年前,Martin McDonagh亦憑美國片《廣告牌殺人事件》(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)在威尼斯上獲劇本獎。《The Banshees of Inisherin》上星期於威尼斯首映時已大獲好評,影片放映完畢後獲得全場觀眾站立拍掌15分鐘之久!

至於其他獎項方面,意大利導演Luca Guadagnino憑住新作《Bones and All》勇奪最佳導演。而片中加拿大女新星Taylor Russell就獲最佳新演員獎。

《第79屆威尼斯電影節》部分得獎名單

金獅獎;(最佳電影):《All the Beauty and the Bloodshed》

評審團大獎:《Saint Omer》

評審團特別獎:《No Bears》

最佳導演銀獅獎:Luca Guadagnino(《Bones and All》)

最佳男演員:哥連法奴(《The Banshees of Inisherin》)

最佳女演員: 姬蒂班查(《Tár》)

最佳新演員:Taylor Russell(《Bones and All》)

最佳劇本:《The Banshees of Inisherin》