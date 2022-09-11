姬蒂班查勇奪威尼斯電影節影后

國際影壇盛事、《第79屆威尼斯電影節》於香港時間今日凌晨閉幕並舉行頒獎禮，結果，美國紀錄片女導演Laura Poitras執導的《All the Beauty and the Bloodshed》勇奪最高榮譽「金獅獎」，今次是該電影節舉辦以來第3位女性導演執導的作品獲此殊榮。而賽前被視為大熱門的兩大荷里活巨星哥連法奴（Colin Farrell）和姬蒂班查（Cate Blanchett）分別成為影帝影后！

姬蒂憑美國導演Todd Field執導的新作《Tár》而獲獎，今次是她繼2007年的《七人一個卜戴倫》（I'm Not There）15年後再在《威尼斯電影節》獲最佳女演員。她在片中飾演一名紐約樂團的總指揮家。

而最佳男演員方面，愛爾蘭男星哥連法奴（Colin Farrell）憑電影《The Banshees of Inisherin》獲獎。今次是哥連首次在《威尼斯電影節》上獲獎。不過他並未有出席頒獎禮，只由導演Martin McDonagh代為領獎，哥連透過線上形式在頒獎禮上講得獎感受。此外，該片亦同時亦獲最佳劇本獎。5年前，Martin McDonagh亦憑美國片《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）在威尼斯上獲劇本獎。《The Banshees of Inisherin》上星期於威尼斯首映時已大獲好評，影片放映完畢後獲得全場觀眾站立拍掌15分鐘之久！

至於其他獎項方面，意大利導演Luca Guadagnino憑住新作《Bones and All》勇奪最佳導演。而片中加拿大女新星Taylor Russell就獲最佳新演員獎。

《第79屆威尼斯電影節》部分得獎名單

金獅獎；（最佳電影）：《All the Beauty and the Bloodshed》

評審團大獎：《Saint Omer》

評審團特別獎：《No Bears》

最佳導演銀獅獎：Luca Guadagnino（《Bones and All》）

最佳男演員：哥連法奴（《The Banshees of Inisherin》）

最佳女演員： 姬蒂班查（《Tár》）

最佳新演員：Taylor Russell(《Bones and All》）

最佳劇本：《The Banshees of Inisherin》