李易峰自辯長文突然被刪　電視劇急停播疑遭封殺

內地男神李易峰近日捲入涉嫖風波，原定尋晚（10日）中秋夜喺央視中秋晚會嘅表演，都喺開播前3小時遭緊急除名，臨陣被飛，連最高人民檢察院等5個官方帳號亦出手，刪清「形象大使」李易峰相關圖文，令佢「出事」嫌疑飆升！被指係「李雲迪2.0」嘅佢，尋晚連同工作室為自己辯護，包括晒出控告網友造謠、否認被憑空消失15日、精神上受到傷害等，明顯係為涉嫖傳言澄清。

點知兩個帳號發文冇幾耐，網友就發現李易峰兩次發文圖都冇咗，轉發其自辯長文Cap圖都Post唔到，而佢代言嘅洋酒及珠寶公司已刪除同佢相關嘅內容，其他品牌亦開始刪除相關動態。網友同時發現，兩個電視台半夜劇場同時播放由佢主演嘅劇集《隱秘而偉大》就喺今天（11日）凌晨同時停播，加上佢秋晚節目被刪，此等經歷同去年李雲迪涉黃被捕一事同出一轍，李易峰明顯正被官方全面封殺，不過發生咩事就不得而知。

另外，有網友放出一張犯罪紀錄查詢圖，上面寫住「李XX嫖娼」及被監禁日期係2022年8月3日到8月13日，但口口聲聲指自己一直有現身嘅李易峰，到依家都仍未有公開實際工作行程，以證明自己清白，令網友覺得事件更加有可疑。而其實早喺今年5月李易峰就曾爆出涉黃傳言，當時亦係喺同一時間，佢將出席嘅一個活動突然被迫取消，時間線符合網友爆料，網友擔心佢好有可能成為下一個劣跡藝人，被踢出娛樂圈。