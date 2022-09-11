【心理測驗】皎潔夜色知你心

雖然人月兩團圓的中秋剛過，但是日追月月色依然不錯，一輪明月下不少人都會舉機拍攝，不過不講可能不知道對於夜景的構圖喜好都會揭示你的個性，國外的網站中就有一道相關的測驗題曾在網上流傳，賞月之餘不如玩一玩，尋找隱藏在美景中的自己啦。

【問題】

請從以下4張「月色夜景圖」中選出你最喜歡或最順眼的一張。

A.夜景圖1

B.夜景圖2

C.夜景圖3

D.夜景圖4

【結果分析】

A.想像力豐富且專一

約有20%的人會選擇這幅圖，高掛在右邊的月亮及平靜的大海表示了你的個性，擁有無限的創意及豐富的想像力，而且有着遠大的夢想及目標，在實現之前不會給自己休息的機會。不過盡管如此，你在日常生活中亦不會離地，會關注現實社會發生的事，並適時調整自己的路，對自己的人生充滿規劃。而對於愛情及友情，你不喜歡變化，因此會希望與這些人相處一輩子。

B.感性且誠實有毅力

平均每10個人裏面會有3個人選擇了這張圖，位於右邊的月亮及高高盪起的浪代表你是一個極為感性的人，在做出決定的時候，會非常重視自己內心的想法。個性誠實、大方且善良的你，總期待遇到與自己相似的人。當遇到能令你變好的事時，你亦不會拒絕改變，堅信只要自己每天保持快樂，快樂就會成真。多年來，你們可能都在堅持一些事情，如與同一班朋友在一起、光顧同樣的餐廳、每逢周末陪伴父母、探望長輩等，決定的事就會做到。

C.高智慧且口才好

有15%的人會選擇這張圖，左邊的月亮和位於低位的浪代表你有着高於平均的智商，但你總想把它再度的提升，如透過寫文章、做研究、解決邏輯問題等等，巨大的直覺和敏銳的頭腦幫你解決了不少的問題。雖然日常生活中你有很多朋友，但在工作中你更喜歡一個人，有時候你會嫉妒別人的成功、因為別人做得比你好而生氣，但你亦會明白努力你亦可以做得到。在與別人的口角之爭上你總是勝利的一方。

D.穩重且充滿活力

這幅圖被最多的人所選擇，有35%，你是一個有耐性且理性的人，會盡可能冷靜地面對所有的事情，希望所作的每一個決定都是對自己最有利的。充滿好奇心的你總會去了解周邊的一切，同時亦喜歡與朋友外出遊玩，去旅遊、極限運動都是你的最愛，但體力透支之後亦需要休息一下，與心愛的人一起放鬆放鬆。