《迪士尼D23博覽會》昨日(10日)繼續在美國加州舉行,多部影視作品大曬冷!其中最矚目就是由荷里活男星夏里遜福(Harrison Ford)主演的新作《奪寶奇兵5》(Indiana Jones 5)。

福伯與女拍檔Phoebe Waller-Bridge一同上台公開影片首條預告片,介紹影片時他一時感觸哽咽。已80歲的他亦同時暗示今次將會是最後一次拍攝《奪》,並開玩笑說:「係咁先。我不會再為你哋(在場觀眾)跌落地。但實在好多謝你哋。」而活動上,福伯重遇當年拍攝《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)的華人童星關繼威。2人即時擁抱合照。盡在不言中!

除了《奪寶奇兵5》之外,多部影視大作包括《阿凡達:水之道》(Avatar:The Way of Water)、《蟻俠3》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)等。