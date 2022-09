今年年初有指漫威首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)導演Destin Daniel Cretton將開拍劇集《美生中國人》(American Born Chinese),並由「尚氣阿姨」楊紫瓊同吳彥祖主演,當時已有指創作靈感來自《西遊記》,劇中楊紫瓊會做「觀音」,吳彥祖則飾演孫悟空,大家都引頸以待。估唔到相隔半年,依家終於都有造型照流出!見「孫悟空」吳彥祖一身毛毛,一睇就係「孫悟空」格,其大聖造型唔再用傳統紅黃色,反而改以藍金色上陣,造型特別,估計佢都會有破格演出。而楊紫瓊嘅「觀音娘娘」Look就頭戴蓮花,一身淺色仙氣打扮Keep住個傳統味道,不過見佢喺海報上揮臂似打功夫,估計角色性格未如傳統一動不如一靜嘅距離感。

另外美國時間9月10日,吳彥祖同楊紫瓊就齊齊現身美國加州阿納海姆,攜新劇《美生中國人》出席,變番「凡人」嘅佢哋都換上眼鏡Look示人。