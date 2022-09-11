玄彬演繹秋冬男裝　重現「迫降CP」畫面

近期男神玄彬忙着為新電影《機密同盟2》宣傳，出席了電影發布會，是他成為新手爸爸之後的首次露面，期間穿上其代言的品牌服飾，帥氣度依然爆燈，而孫仙就留在家中安心養胎。先前玄彬還為了拍攝時尚雜誌封面來到了「迫降CP」的定情之地瑞士，演繹Loro Piana最新的秋冬系列。玄彬的每一張照片都很有紳士風範且具有成熟男人的魅力。大家一起來欣賞一下男神的穿搭，順便感受瑞士的浪漫氛圍吧！

瑞士浪漫演繹

早前玄彬前往瑞士著名度假勝地St. Moritz拍攝各種時尚大片，穿上其代言品牌的秋冬系列服飾。在一片湖光山色中，玄彬一口氣演繹了多款新作，包括單排扣和雙排扣大褸、拉鏈連帽外套及小牛皮飛行員外套、軟領Polo衫、燈芯絨長褲及運動鞋等。每一套穿搭都展現出經典優雅隨性的感覺。雖然不是每一位男都擁有玄彬的顏值與身形，但至少可以參考男神的配襯風格，以新裝搭配出百變時尚造型，為秋日新形象加分。

同場加映：運動服Show身材

有緊貼玄彬與孫仙二人消息的，大概都知道這對Couple是高爾夫球愛好者，而且經常被發現在高爾夫球場約會。玄彬也將興趣發展為代言，穿上了高爾夫球服飾GOSPHERES。品牌中較難駕馭的合身Polo恤以及白色長褲之下，只看到玄彬強壯的胸肌、臂肌和大長腿，簡直就是天生衣架。加上男神揮桿的照片，令粉絲紛紛切換至孫仙的視角，睇到心心眼。