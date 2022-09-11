【移居馬泰】馬來西亞 泰國 各出新招搶有錢人

為求振興疫後經濟，世界各國皆扭盡六任，積極爭奪人才及富有人士，希望吸引他們移居當地。繼新加坡推出全新ONE Pass工作簽證後，馬來西亞及泰國亦相繼出招，推出全新簽證計劃「招財」。

馬來西亞．優質簽證計劃（PVIP）條件

馬來西亞政府宣布，將於10月1日開放全新的優質簽證計劃（Premium Visa Programme）並簡稱PVIP，申請者沒有年齡限制，獲批後可居留當地20年，並可帶同家屬同行，全球各國富人皆可申請，惟跟馬來西亞沒建交的國家除外。

為何說簽證對象是富人？因為申請門檻頗考「財力」，首先單是計劃申請費便要20萬令吉（約35萬港幣），同行家屬每位亦要收取10萬令吉（約17.5萬港幣）；此外申請人離岸收入也至少要有每月4萬令吉（約7萬港幣）或每年48萬令吉（約84萬港幣）；而定期存款更至少要有100萬令吉（約175萬港幣），居留期間也不能提取，除非1年後最多提取本金的50%作醫療、教育或置業用途。

馬來西亞．PVIP不能申請入籍

馬來西亞PVIP簽證計劃最大優點，是申請者可於馬來西亞居留長達20年，每5年續發一次，獲批後便可在當地就業、營商、置業（按各洲政府規定）或求學，而申請者家屬包括配偶、子女、父母及外父外母，也可同往當地居留；惟馬來西亞不接受雙重國籍，持PVIP簽證者不能轉換申請入籍，無法成為當地公民。

泰國．長期居留計劃（LTR）條件

除馬來西亞外，泰國亦已推出了長期居留計劃（LTR），外籍人士申請獲批後可居留泰國10年，並可獲批工作證，期間只需1年1次到移民局報到。而此計劃主要對象分別有以下4類：

（一）富有人士：要在泰國有100萬美元（約785萬港幣）資產及投資。

（二）富裕退休人士：要50歲以上並擁有一定資產。

（三）泰國遙距工作專業人士：要能在泰國遙距為知名公司工作。

（四）高技術專業人士：要在泰國政府單位、重點產業、研究中心、高等教育機構或特殊訓練中心工作之人士。

泰國．LTR可免海外所得稅

申請LTR最大好處，除有10年泰國居留期外，申請者海外所得亦可免繳稅，而高技術專業人士個人所得稅稅率上限則為17%。而申請者最多可有4個依親簽證名額，包括配偶及20歲以下子女，喜歡泰國又符合條件的朋友，不妨考慮。