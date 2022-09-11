容易受傷的男人！Zac Efron自爆患上廣場恐懼症

憑迪士尼青春劇《歌舞青春》（High School Musical）而走紅的34歲美國男星Zac Efron，近日接受男士健康雜誌《Men's Health》訪問時自爆患上「廣場恐懼症」（agoraphobia）！

他在訪問中說：「我（因為咁）而唔外出，有大班人嘅時候會令我產生廣場恐懼症。」不過他並沒有詳談他的情況。查實Zac的健康狀況一直被關注，2019年，他在大洋洲國家巴布亞新畿內亞拍攝歷險真人騷電視節目《Killing Zac Efron》期間因感染傷寒而險死要緊急送院，幸好入院一周後Zac情況穩定，最終得以康復。

「廣場恐懼症」是焦慮症的一種，其特徵是患者會認為環境不安全並且不容易逃離而產生焦慮症狀。 這些情況可能包括開放空間、公共交通、商場等。在這些情況下可能會導致恐慌發作，而此症狀遇到這種情況幾乎每次都會出現，並持續六個月以上。「廣場恐懼症」患者有時要服用抗焦慮和抗抑鬱的藥物。荷里活亦有不少名人紅星患有「廣場恐懼症」。除了Zac之外，《九個半星期》（9½ Weeks）美國女星金碧辛嘉（Kim Basinger）亦是患者，她曾表示因這個病而沒有離開屋企。