未來新抱真識做！陳煒行奶奶政策　中秋炮製海參花膠展廚藝

藝人陳煒、陳敏之、江嘉敏、羅毓儀和袁文傑等今日（11日）現身赤柱，為新劇《黯夜守護者》宣傳，一眾演員除玩熱身操外，大會亦安排眾人學習簡單自衞術，但陳敏之和江嘉敏卻玩至攬埋一團，似情侶多過對手，十分搞笑。

剛過中秋，煒哥表示親自下廚煮與老公食飯慶祝：「整咗海參、花膠畀未來老爺奶奶食。」她表示稍後將拍攝邵氏網大及為節目《黃金盛宴》開工，問到如何分身處理婚宴事宜？她笑稱不用她操勞，因婚宴前後都要開工，故婚宴以簡單為主，她指未是時候緊張，笑言只需忙減肥，坦言現時比較緊張眼前的工作，問到老公可有投訴她太忙？她搞笑回應：「佢都忙睇症啦，彼此彼此啦，哈哈！」問到有否打算與老公外遊，她指暫未有計劃，但希望可跟大班朋友一起去。

活動上羅毓儀（Yuki）則即場示範劇中臨死一幕，換來現場掌聲。她表示這是她藝訓班畢業後第一個重戲角色，故開拍前也十分緊張，拍攝前一晚更瞓唔到，她說：「出嚟效果都滿意，多謝大家鍾意呢個角色，好多人見到呢個細路女死咗都覺得好心痛，呃到佢哋眼淚。」劇中要瞓屍袋的她，坦言與瞓睡袋沒大分別，更笑指不是二手屍袋便沒問題，又表示為拍劇可以沒底線，若真的劇情需要只穿內衣拍攝也Ok，但會事先做足安全措施。