本日日本：「半自遊行」必試大師級食．住．賞體驗

日本再度放寬旅遊限制，即日起透過旅行社代訂來回機票及酒店，便可毋須導遊陪同下「半自由行」，兼且單日入境人數上限增至5萬人，相信很多港人已蠢蠢欲動想遊日一趟！而日本這陣子有不少大師加持的星級住宿、餐廳及景點登場，其中由建築巨匠隈研吾設計、位於九洲的溫泉旅館界由布院便剛於上月開幕。加上坐鎮米芝蓮三星餐廳的名廚Tyler Burges亦登陸橫濱開設全新柴燒料理餐廳，還有由著名建築家遠藤克彥設計、籌備40年後終於登場的大阪中之島美術館，都為旅程帶來更高層次的享受。

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融合梯田 嘗鹿獾野味

位於大分縣由布市的界由布院，是星野集團旗下溫泉旅館品牌「界」的第20間設施。新設施建於梯田的一角，隈研吾以「感受梯田四時風景的休憩旅館」為主題來設計，特別建造了可眺望廣闊梯田的觀景台，眼前田野無論是春耕時的水鏡景致、夏季的新綠、秋收時的金黃稻穗及冬季的稻草窩統統盡收眼底。旅館共有45間客房，均被稱作「螢籠之間」，螢籠乃飼養螢火蟲用的籠子，房內有以七島藺製作的螢籠燈飾，並使用縣產竹子炮製梳化及床頭板，當中更有兩款獨棟客房，一款佇立在梯田中，另一款則設有溫泉小屋，帶來倍感舒適愜意的住宿空間。旅館同時設有包含室內風呂及露天風呂的大浴場，後者可邊浸邊飽覽「豐後富士」之稱的由布岳美景。加上還可享用以牛、豬、鹿及獾4種肉類炮製的「山之野味涮涮鍋」，確係夠晒風味！

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星級總廚主理 滋味柴燒料理

位於橫濱市西區的酒店THE KNOT YOKOHAMA，其1樓早前開了一間名為SMOKE DOOR的柴燒料理餐廳。利用柴火這種原始的烹調方式，最能發揮食材本身的滋味，但要在200至1,200℃柴火的範圍內找尋適合不同食材的溫度，很考廚師的功力。而SMOKE DOOR的總廚Tyler Burges曾擔任美國三藩市柴燒餐廳Saison的副總廚，該餐廳曾榮獲米芝蓮三星榮譽，他將箇中柴燒料理精髓帶到日本。餐廳設有開放式廚房，客人可見到直火柴燒烹調食物的同時，空氣亦瀰漫柴火香氣，當食物中的脂肪和水分滴落火上，產生的煙更能薰香食物。而且製作過程超嚴謹，從碟的溫度到食材、醬汁的溫度等都被嚴格控制，確保食物送到客人面前一定是最佳狀態。加上餐廳使用橫濱50公里範圍內的食材，保證新鮮。餐廳除提供早、午、晚餐外，下午時段是氣氛悠閒的Cafe，並全日設有酒吧服務。

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籌備40年 見識現代藝術

以集結多幢藝文中心馳名的大阪中之島地區，今年2月有經歷約40年籌備的大阪中之島美術館開幕。樓高5層的藝術館由著名建築家遠藤克彥設計，外觀像個浮在空中的黑色盒子，1樓為大堂、3樓為典藏庫，而4和5數為展示樓層，合共有5個展示室，展示面積逾3,000平方米，屬關西最大規模。這裏收藏了超過6.000件以近現代美術為中心的藏品，包括意大利藝術家莫迪利亞尼的裸婦像、具體美術協會創辦人吉原治良的畫作及西洋畫家佐伯祐三的作品等。即日起至10月2日館內正舉行「展覽會 岡本太郎」及「大家的城市 大阪的肖像『第2期』」，前者回顧設計了大阪地標之一太陽之塔的現代藝術家岡本太郎創作生涯，後者則讓大家透過繪畫、海報、家電及工業住宅等作品認識大阪多年來的變化面貌。