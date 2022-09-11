毛孩三寶　梳毛餵食鏟屎冇有怕！

香港唔少人養寵物，大家更喜歡叫貓狗作「毛孩」，但照顧牠們起居飲食絕對唔容易，好彩市場上有不少家電專為牠們而設，最近就有以下款式。

梳毛神器

有名你叫「毛孩」，牠們的掉毛問題往往叫主人煩惱。Dyson最近推出「寵物毛髮配件組合」，專為快速梳理長毛寵物鬆散的毛髮、清潔難以除的寵物皮屑和致敏原而設計。配件可直接連接、或經加長版延長軟管接駁Dyson無線吸塵機主機使用，提供364個毛梳及35°刷毛角度，用家可靈活變換梳理方向，方便抓住寵物的鬆散毛髮，並能夠將毛髮皮屑牢牢鎖在吸塵機塵筒中。

自動出糧

Xiaomi智能寵物餵食器可通過米家App遙距控制，制定出糧計劃，定時定量自動餵食，並內設兩組傳感器時刻檢測餘糧和出糧狀態，當缺糧或出現異常時立即通過機身指示燈和米家App智能推送提示，雙重保障正常餵糧。內置3.6L糧食桶，可保存1.8kg乾糧，滿足中小型毛孩的15天食量，其三重鎖鮮系統由桶蓋、乾燥劑及隱藏式出糧口組成，有效阻隔空氣延緩糧食氧化，保持清新。

便便除味

Petkit Pura Max乃智能貓廁所，內置多重傳感器，在主子如廁後60秒自動進行深度清理，並進行滾砂覆蓋。內置智能噴霧淨味器能去除99%常見細菌及H1N1病毒，並同時抑制異味；專利晶狀柵格濾網則兼容豆腐砂、混合砂或礦物砂，更精心篩分已結團的貓砂，方便「鏟屎官」清理。